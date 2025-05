De Luca, una piattaforma per tagliare del 10% la spesa farmaceutica in Campania

2 minuti per la lettura

Il governatore Vincenzo De Luca annuncia la creazione di una piattaforma per tagliare del 10% la spesa farmaceutica in Campania: «La Regione acquista farmaci per 1,3 miliardi l’anno. Una parte scade, un’altra non indovina la strada per gli ospedali, un’altra parte viene rubata. Abbiamo deciso di progettare una piattaforma logistica per la gestione meccanizzata».

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Una svolta nella gestione della spesa farmaceutica in Campania: è questa la promessa del governatore Vincenzo De Luca, che ieri ha annunciato la creazione di una piattaforma logistica regionale per il controllo e la distribuzione dei farmaci. Obiettivo dichiarato: tagliare il 10% dei 1,3 miliardi di euro spesi annualmente dal sistema sanitario regionale.

L’annuncio è arrivato durante la cerimonia per la consegna dei lavori di ampliamento dello stabilimento Novartis di Torre Annunziata, una delle realtà industriali più rilevanti del settore farmaceutico in Italia. «Una parte dei farmaci scade, un’altra non indovina la strada per gli ospedali, un’altra parte viene rubata«, denuncia De Luca. «Abbiamo deciso di progettare – rivela il governatore – una piattaforma logistica per avere la gestione meccanizzata di tutti i farmaci che utilizziamo in Campania. Poi arriveranno degli hub dedicato: tre su Napoli, uno per ognuna delle altre province».

Obiettivo: efficienza e reinvestimento

Il nuovo sistema, ha spiegato il governatore, non è solo una misura di contenimento dei costi, ma uno strumento per liberare risorse da reinvestire nella sanità regionale: «Lo scopo di economizzare per avere a disposizione poi risorse fresche».

Il progetto si inserisce in un contesto in cui la Campania ha già mostrato segnali di efficienza, in particolare nei tempi di pagamento: «Paghiamo i farmaci in 17 giorni – ha ricordato De Luca –. Neanche in Svizzera si fa meglio. Siamo passati da una Regione che saldava i debiti dopo anni a una che è diventata un modello nazionale. Le società di intermediazione finanziaria, che una volta erano indispensabili per le aziende fornitrici, oggi sono scomparse dalla Campania».

Un sistema ancora sotto pressione

Nonostante i progressi, i problemi restano. «La Campania ha la più bassa dotazione di personale medico d’Italia: 10,9 medici ogni mille abitanti, contro i 18,2 dell’Emilia Romagna. Anche i posti letto sono insufficienti», ha sottolineato il presidente. Il peso del piano di rientro dal disavanzo sanitario continua a farsi sentire, ma De Luca intravede una possibile via d’uscita: «Speriamo di chiudere questa lunga battaglia la prossima estate a Roma. In caso contrario, continueremo a combattere».

Spesa farmaceutica in Campania: un piano che guarda al futuro

La piattaforma logistica e i nuovi hub rappresentano una sfida organizzativa e tecnologica, ma anche una scommessa politica. De Luca punta a trasformare una delle voci più critiche del bilancio regionale in una leva di efficienza. La posta in gioco è alta: meno sprechi, più risorse per una sanità pubblica più forte. Con un occhio alla tecnologia e uno al rigore contabile, la Campania cerca così di scrivere una nuova pagina nel settore farmaceutico. La sfida è lanciata.