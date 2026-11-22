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Vento forte e mareggiate lungo le coste, la protezione civile della Regione Campania fa scattare l’allerta meteo su tutto il territorio regionale

NAPOLI – Venti forti o localmente molto forti dai quadranti occidentali, con raffiche, e mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale, ha emanato un’allerta valida sull’intero territorio regionale dalle 21 di oggi, domenica 22 novembre, alle 18 di domani, lunedì 23 novembre.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di attivare tutte le misure strutturali e non strutturali volte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile, monitorando anche il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni, pertanto per il rischio idrogeologico l’avviso è di colore Verde. Si precisa che l’allerta per vento non è associata a un codice colore: in assenza di allerta per temporali, il colore Verde riportato nell’avviso del Centro Funzionale, trasmesso agli enti locali dalla Sala Operativa regionale, indica che non è previsto rischio idrogeologico associato al quadro meteo attuale.

Il rischio di mareggiate riguarda i tratti costieri delle zone di Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento. Non sono previste criticità legate alle precipitazioni.