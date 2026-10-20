Carenza di carburante in Campania, Eav taglia le corse: a rischio anche i treni dal 24 ottobre

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Carenza di carburante in Campania: l’emergenza nelle forniture di gasolio mette sotto pressione il trasporto pubblico regionale. Da domani, 21 ottobre, possibili riduzioni e soppressioni dei bus. Se la situazione non si sbloccherà, dal 24 ottobre le criticità potrebbero estendersi anche ai servizi ferroviari.

La carenza di carburante rischia di mettere in difficoltà la mobilità in Campania. Eav, la holding dei trasporti della Regione, lancia l’allarme: a causa delle criticità nell’approvvigionamento di gasolio, da domani, 21 ottobre, potrebbero scattare riduzioni e soppressioni di alcune corse dei servizi su gomma. Una prospettiva che rischia di creare disagi per migliaia di pendolari e viaggiatori, soprattutto nelle aree della provincia di Napoli servite quotidianamente dagli autobus dell’azienda.

Carenza di carburante in Campania: disagi per i pendolari

L’avviso di Eav è chiaro: senza un miglioramento della disponibilità di carburante, il servizio di trasporto su gomma potrebbe subire modifiche già nelle prossime ore. Non è ancora indicato, nel comunicato riportato, quali collegamenti saranno interessati né quante corse potrebbero essere cancellate. L’incertezza riguarda soprattutto chi utilizza gli autobus per raggiungere il posto di lavoro, le scuole o le stazioni ferroviarie. Per molti utenti, anche una riduzione parziale del servizio potrebbe tradursi in tempi di attesa più lunghi e difficoltà negli spostamenti quotidiani.

Dal 24 ottobre possibili ripercussioni anche sui treni

Il quadro potrebbe aggravarsi ulteriormente a partire dal 24 ottobre. Eav avverte infatti che, in assenza del ripristino delle regolari forniture di carburante, le sospensioni potrebbero coinvolgere anche alcuni servizi ferroviari. Tra le reti gestite dall’azienda c’è la Circumvesuviana, fondamentale per i collegamenti tra Napoli e numerosi comuni dell’area vesuviana e della penisola sorrentina. Al momento, tuttavia, non sono specificate le linee ferroviarie eventualmente coinvolte né l’entità delle possibili interruzioni.