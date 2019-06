Whirlpool: Fi, Di Maio sapeva della chiusura? Si vergogni

«Se è vero, come sostiene Calenda,

che Di Maio sapeva della chiusura dalla Whirlpool di Napoli già

dai primi di aprile ma ha tenuto tutto nascosto per evitarsi

contraccolpi elettorali, siamo di fronte ad un fatto gravissimo,

ad un atto di opportunismo politico intollerabile. Non oso

neppure immaginare come debbano sentirsi adesso i 420 lavoratori

dello stabilimento napoletano». Lo afferma il presidente del

gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania

Armando Cesaro.

«Questa vicenda, che investe un ministro che aveva già

cancellato ben 2 miliardi di euro dal Patto per la Campania,

risorse destinate allo sviluppo industriale - aggiunge Cesaro -

e che ha mentito su fatti assolutamente rilevanti che conosceva

benissimo, colpisce soprattutto dal punto di vista umano,

guardando allo sgomento che stanno vivendo le famiglie di questi

operai». «Di Maio si è purtroppo rivelato un ministro

preoccupato solo del proprio tornaconto politico, un ministro

che non ha a cuore neppure la propria regione e che tutto appare

fuorché adeguato a rivestire questo ruolo», conclude

Cesaro.