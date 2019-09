NAPOLI - "Il Mezzogiorno per noi è parte di una questione nazionale che si chiama questione industriale". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenuto a un convegno organizzato da Sviluppo Campania all’Unione industriali di Napoli.

"C'è stata troppa distrazione su due termini essenziali per il Paese - ha aggiunto Boccia - uno è la questione industriale, l’altro è il lavoro e l’occupazione. Occorre fare politiche che incrementino l'occupazione a partire dai giovani del nostro Paese, e quindi del Mezzogiorno, una dotazione infrastrutturale, che significa aprire cantieri, attivare l’occupazione ma collegare i territori. Vale per il Sud, per il Centro e per il Nord del Paese". Secondo Boccia "le due grandi questioni che abbiamo di fronte sono: ridurre i divari tra persone, tra territori e tra imprese e riattivare l’ascensore sociale". «Cambiano i governi ma restano i nodi di sviluppo del Paese. E’ evidente che i mercati sono calmierati dalla vocazione europeista del nuovo governo ma questo non basta». Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia commentando, a margine di un convegno di Sviluppo Campania a Napoli, il taglio della stima di crescita del pil dell’Italia da parte di Moody's.

«Occorre affrontare - ha spiegato - questi nodi. Abbiamo la Germania in recessione, cali di ordini nelle industrie del Nord, un Sud di fatto in recessione. Occorre reagire. Nel medio e lungo termine occorrono politiche coerenti in termini di crescita e sviluppo, affrontando le tre grandi questioni che abbiamo: debito, deficit e crescita. Meno debito pubblico meno deficit e più crescita L’ipotesi di attribuzione del commercio estero al ministero degli esteri «può essere un elemento condivisibile se nella sua politica estera l’Italia comincia a fare proprio un grande obiettivo, quello di far crescere l’export del paese».

«La politica estera - ha aggiunto - ha quindi una grande missione, che è quella di far crescere l'export e anche i partenariati industriali delle nostre imprese. È evidente che la diplomazia del nostro paese deve andare verso questa direzione e quindi accorpare queste deleghe può essere strategico».