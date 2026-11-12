L’arte di Diego Cibelli, da Scampia al resto del mondo

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Vivere senza margini e le radici trasformate in linguaggio internazionale: le opere di Diego Cibelli da Scampia fanno il giro del mondo

C’è chi parte per lasciarsi tutto alle spalle e chi, invece, gira il mondo solo per portare a casa nuovi strumenti con cui raccontare ciò che conosce da sempre. Diego Cibelli appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nonostante i suoi lavori — che attraversano la porcellana, il video, la performance e l’installazione — abbiano ormai varcato i confini nazionali approdando tra Stati Uniti, Australia, Colombia e Guatemala, senza mai interrompere il dialogo con le grandi istituzioni italiane, dal Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, il cuore pulsante della sua ricerca resta ben piantato a Scampia, nella zona nord di Napoli, tra le stesse strade in cui è nato e cresciuto.

È proprio lì dentro, nel suo studio trasformato in un laboratorio permanente di sperimentazione e confronto, che lo abbiamo incontrato per farci raccontare il suo percorso, il rapporto con una città complessa e la forza di una pratica creativa che non si è mai sentita ai margini.

IL LEGAME CON NAPOLI E L’ESPERIENZA A BERLINO

Per Diego Cibelli, il legame con il capoluogo campano e il suo quartiere non si gioca sul terreno del conflitto o della nostalgia. Quando gli si chiede come conviva il radicamento nelle sue origini con gli anni di formazione a Berlino e una carriera ormai di respiro internazionale, l’artista rifiuta subito l’idea della contrapposizione.

«Non la vivo sotto il principio di contrasto», chiarisce con naturalezza. Partire non è mai stato un modo per fuggire da un luogo che gli stava stretto, ma un movimento istintivo di ampliamento: la ricerca di un’agenda culturale più vasta e di un contesto educativo che gli facesse da passaporto.

Berlino e Napoli hanno agito per lui come due poli complementari, conciliando in dieci anni il rigore laboratoriale della capitale tedesca con l’energia diffusa della città partenopea. Il legame con le origini non si è mai spezzato: anche all’estero la porcellana restava centrale nelle sue opere e i risparmi del lavoro da cameriere servivano a tornare a casa per finanziare la propria produzione.

«Anche quando ero ragazzino e prendevo il pullman per andare a comprare i libri d’arte, non ho mai sentito che stavo lasciando dietro di me una periferia. Non ho mai interiorizzato il concetto di vivere ai margini».

L’ARTE COME ELABORAZIONE

Se il senso di marginalità non gli è mai appartenuto, c’è però un altro elemento del suo territorio che ha assorbito fin dall’infanzia e che si è rivelato decisivo per il suo percorso: la violenza. Un’esperienza che non lo ha spinto alla fuga, ma che è diventata il motore stesso della sua creatività.

«Più le cose si facevano esasperate intorno a me, più utilizzavo gli strumenti dell’arte per decodificarle. Credo che uno degli strumenti più importanti al mondo sia l’elaborazione: se ce l’hai, riesci a trasformare quello che vivi e a trovare un tuo posto nel mondo».

È proprio in questa capacità di rielaborazione — fatta anche di gesti ripetuti e disciplina — che Cibelli riconosce la sua più grande fortuna: in un contesto dove per molti la realtà rischia di diventare un peso schiacciante, la creazione artistica è stata per lui una direzione, un privilegio capace di salvare e dare forma all’esistenza.

NAPOLI E IL FUTURO CULTURALE

Sul futuro culturale di Napoli, Cibelli non ha dubbi e risponde con un netto «assolutamente al 100%». Per lui, oggi più che mai, ha perso senso parlare di centri o periferie: contano solo le possibilità concrete e la capacità di raccogliere risorse da reinvestire nella propria ricerca.

Osservando i giovani studenti che frequentano il suo atelier per i tirocini, nota spesso una certa fretta di definirsi, quasi l’urgenza di affermare subito la propria identità professionale. Il suo consiglio va nella direzione opposta:

«Nella fase formativa non bisogna cercare subito di rispondere alla vita con un ruolo, ma con continue sperimentazioni e continui tentativi. Non esiste un luogo fisso in cui stare, esistono delle geografie che adegui a te stesso».

Esplorare più realtà contemporaneamente, proprio come ha fatto lui durante la parentesi berlinese, diventa così non un allontanamento dalle proprie radici, ma una tappa naturale e necessaria per costruirsi.

Quando il discorso si sposta sul carovita e sulle difficoltà economiche del Sud, l’artista legge la crisi come una questione di priorità e ingegno. Cresciuto in una famiglia molto umile, sa cosa significhi creare partendo solo dai propri risparmi e invita a sostituire l’ottimismo astratto con una concreta «visione del fare». Il Mezzogiorno, secondo lui, possiede infatti degli «anticorpi» naturali che trasformano la scarsità di mezzi in spinta inventiva, proprio come ha sperimentato lavorando in Sud America, tra Guatemala e Bogotá, dove da budget minimi nascevano progetti ambiziosi.

Il vero ostacolo oggi non è la mancanza di denaro, ma la rigidità dei modelli precostituiti: «Non esiste un unico protocollo entro cui fare le cose e non c’è niente di calato dall’alto: bisogna avere il coraggio di radunarsi, creare alleanze e portare ciascuno il proprio sistema di relazioni per costruire dei mondi insieme».

IL LEGAME CON EUGENIO VITOLA

Riguardo al legame con Eugenio Viola, direttore del Museo Madre con cui ha collaborato di recente, Cibelli evita qualsiasi calcolo o previsione su una futura mostra personale. Preferisce invece soffermarsi sulla sfida complessa che attende il curatore, chiamato a restituire slancio e un reale «senso comunitario» a un’istituzione che, negli ultimi otto anni, ha attraversato fasi opache e ha ora bisogno di essere risanata.

Quanto alla possibilità di vederlo esporre negli spazi del museo napoletano, l’artista lascia le porte aperte al tempo, senza forzature: «Ogni rapporto non va mai osservato sotto la dinamica delle aspettative, ma nella sua naturalezza».

IL PROCESSO CREATIVO

Sul piano del processo creativo, Cibelli rifiuta l’idea di un metodo rigido o compartimentato: per lui ogni progetto concluso getta naturalmente i semi per quello successivo, in un flusso continuo dove l’arte coincide con la vita di tutti i giorni. Al centro della sua ricerca c’è una convinzione costante che continua a nutrire il suo lavoro: l’idea che l’essere umano nasca immerso nel paesaggio e non possa esserne separato, comprendendo di essere qualcosa di più esteso di un semplice corpo.

Questa continuità si riflette anche nell’organizzazione del suo studio, dove collaboratori stabili portano avanti la progettazione come un mestiere quotidiano, al di là delle singole scadenze espositive. È proprio questa fusione tra esistenza, crescita emotiva e lavoro a tenerlo lontano dal blocco creativo.

Quando guarda ai suoi riferimenti artistici, Diego indica figure capaci di darsi senza riserve: dalla forza espressiva di William Kentridge alla visione radicale di John Galliano, passando per la poeticità di Francis Alÿs e l’opera Prenditi cura di te di Sophie Calle alla Biennale di Venezia, che lo segnò profondamente negli anni della formazione.

Ciò che lo attrae in questi maestri è la capacità di trasformare una dimensione intima in un gesto di grande generosità, costruendo ambienti in cui lo spettatore sente di poter entrare e appartenere: «Di fronte a queste esperienze si apre sempre un mondo di cui sento di voler fare parte: è esattamente ciò che auguro possa scaturire anche dalla mia ricerca».

CIBELLI E L’ARTE NEL FUTURO

Guardando al futuro e immaginando sé stesso e il sistema dell’arte tra dieci anni, Cibelli non fa pronostici spettacolari, ma si affida all’idea di una crescita organica e duratura. Con la schiettezza di chi fatica a lasciare andare ciò che costruisce, si augura semplicemente che le cose continuino a evolversi e a migliorarsi nel tempo, spostando la propria sfida su un terreno sempre più essenziale e intimo: «La vera sfida per me sarà capire come accettare la materia così com’è, senza necessariamente trasformarla. Vediamo dove ci porta».

Alla fine di questa chiacchierata resta chiara l’idea che, per Diego Cibelli, l’arte non sia mai stata una fuga dalla realtà, ma lo strumento più concreto per attraversarla e darle un senso nuovo. In un tempo dominato dalla fretta e dall’apparenza, la sua fedeltà alla materia, al lavoro di squadra e a una ricerca paziente diventa quasi un atto di resistenza. Perché la sua lezione più autentica è semplice: non serve inseguire un altrove ideale per costruire qualcosa che duri, basta avere il coraggio di guardare ciò che ci circonda e iniziare a dargli forma, un gesto alla volta.