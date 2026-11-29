3 minuti per la lettura

Un appello di pace tra le navate del Duomo: Napoli accoglie un’opera inedita del progetto Holy Mothers of Gaza di Eduardo Castaldo, a cura di Alice Colantuoni

Stamattina, prima domenica di Avvento, prima della messa domenicale, il Duomo di Napoli dedicato a San Gennaro ha ospitato la presentazione di un’opera inedita del progetto Holy Mothers of Gaza di Eduardo Castaldo, a cura di Alice Colantuoni. Un momento intenso e carico di significato, condiviso con l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Mimmo Battaglia, che prima di svelare l’opera ha lanciato un messaggio di pace forte, netto e senza esitazioni per chiedere di fermare le armi. E del resto, quale luogo più di Napoli , città aperta, solidale e da sempre in prima linea nel sostegno al popolo palestinese, poteva accogliere un simile richiamo?

CON LA MADONNA DEL CARMINE LA STORIA DI ZAIN AL-DIN HAIDAR

L’opera presentata raffigura la Madonna del Carmine e racconta la storia di Zain Al-Din Haidar Khalil Hijazi, nato a Gaza il 10 ottobre 2020 e morto a soli quattro anni il 21 aprile 2025, a trentacinque giorni dalla ripresa dell’offensiva militare seguita alla fine del cessate il fuoco del 19 gennaio. La sua famiglia, sfollata più volte e rifugiata a Gaza City nei pressi del Jazeera Club, è stata colpita da un bombardamento. Nello scatto del reporter Omar Al Qattaa, il corpo senza vita del piccolo Zain è stretto al petto dal fratello maggiore, con le braccia che spuntano dallo strappo visibili sotto quelle della Madonna Bruna.

Il comunicato esposto durante la presentazione ricorda che in quei soli trentacinque giorni tra la fine della tregua e la morte di Zain le vittime sono state 1.864 e i feriti 4.890, in un contesto in cui il dolore rischia di ridursi a semplice statistica. Attraverso il lavoro sul campo di soccorritori, giornalisti, civili e le ricerche di Amjed Tantesch, il progetto ha ritrovato la famiglia Hijazi e raccolto le voci di chi ha voluto condividere il ricordo del bambino, con il consenso formale dei genitori e con il sostegno di realtà come MUDD e Arcidiocesi di Napoli.

Dalle testimonianze emerge il ritratto vivo di un bambino che amava il mare e il mango, legato al cuginetto coetaneo Majd ,del quale aveva visto il martirio pochi mesi prima di essere ucciso , e parte di una famiglia duramente colpita, che ha perso insieme a lui anche Inas (28 anni), Ibrahim (18 anni) e Jumana (13 anni), oltre ai due nipoti Majd e un altro cuginetto. Restituire nome, volto e affetti significa strappare queste vite all’oblio e ricordare che dietro ogni cifra c’è un mondo spezzato.

UN APPELLO DAL DUOMO DI NAPOLI

Un’iniziativa che rappresenta un progetto davvero importante per Napoli, capace di legare il cuore sacro e popolare della città ai drammi del nostro tempo, e che grazie alla forza virale dei social ha ormai raggiunto una risonanza e un impatto mondiale. Portare il volto della Madonna del Carmine ferito dalla tragedia di Gaza dentro il Duomo di San Gennaro, con la voce ferma del cardinale Battaglia a invocare la fine delle violenze, significa trasformare l’arte in una responsabilità collettiva: davanti a un bambino che non c’è più e a una madre che piange, restare indifferenti non è più un’opzione, perché la pace non è una parola di circostanza, ma un dovere urgente che interpella la coscienza di tutti, a partire da Napoli.