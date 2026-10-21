L’estate tra mito e caos turistico: Cecily Brown torna in mostra a Napoli

3 minuti per la lettura

Cecily Brown torna a Napoli da Thomas Dane Gallery con la quarta mostra personale dell’artista dal titolo A sunset, a ruin, a crowd, and a battle

Dal 29 settembre al 19 dicembre 2026, la Thomas Dane Gallery di Napoli ospita A sunset, a ruin, a crowd, and a battle, la quarta mostra personale di Cecily Brown presso la galleria e la sua seconda nello spazio partenopeo. Attraverso una trentina di nuove opere tra dipinti e disegni, l’artista britannica intreccia il mito classico, l’archeologia e il tumulto contemporaneo dei turisti che affollano le località estive europee in cerca di uno scatto o di un cocktail.

IL FASCINO DI NAPOLI E L’EVOLUZIONE DELLA RICERCA DI CECILY BROWN

Il legame di Cecily Brown con Napoli risale ai primi anni ’90, quando visitò la città prima di trasferirsi da Londra a New York. Rimase profondamente affascinata dall’energia travolgente del capoluogo campano, dalla nitidezza della luce sul Golfo e dal gioco continuo di ombre che la caratterizza.

Nel 2019 l’artista è tornata per la sua prima mostra napoletana presso Thomas Dane, We Didn’t Mean to Go to Sea, un vortice di naufragi che fondeva la pittura romantica con la tragica realtà delle migrazioni contemporanee. Con quest’ultimo progetto, la Brown sposta lo sguardo dalla traversata in mare all’inquietudine sulla terraferma.

L’opera eponima A sunset, a ruin, a crowd, and a battle (2025) condensa un millennio di storia in un mosaico di figure enigmatiche che affiorano e svaniscono, rispecchiando le continue trasformazioni della città. La scala epica In Sorrento Sunset (2025-26), una grande tela di quasi quattro metri di larghezza, l’artista raffigura una spiaggia affollata all’apice della stagione estiva. Le sue pennellate dinamiche catturano la frenesia di chi si contende il posto migliore per l’aperitivo o per un selfie al tramonto, trasformando l’idillio delle vacanze in una scena quasi infernale e satirica.

Piccole vignette e richiami mitologici

Opere più intime come Angelina, the waitress at the pizzeria (2025) dialogano con raffigurazioni di Pandora, evocando gli angoli di città preclusi al turista e richiamando la tradizione della pittura da boudoir della Belle Époque.

Grafiche e incisioni

In mostra sono presenti anche disegni e acquaforti (tra cui le edizioni Tequila Sunrise e Tequila Sunset realizzate con Two Palms), in cui l’artista ripopola le piazze rarefatte di de Chirico con folle di turisti e ritrae spiagge sommerse dalla calca.

LA SEDE: THOMAS DANE GALLERY A VILLA RUFFO

La cornice della mostra aggiunge un ulteriore livello di suggestione e memoria storica. La Thomas Dane Gallery ha aperto la sua sede napoletana nel gennaio 2018 in Via Francesco Crispi 69, all’interno di uno splendido edificio del XIX secolo collocato nel quartiere Chiaia.

Un dettaglio storico di grande rilievo: la galleria trova casa all’interno della storica Casa Ruffo (o Villa Ruffo), l’elegante dimora in cui visse negli anni ’50 il celebre filosofo, storico e critico Benedetto Croce ,che vi abitò e vi fondò l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, rendendolo uno dei centri nevralgici della vita intellettuale italiana del Novecento.

Gli ambienti della galleria conservano il fascino e l’impianto residenziale dell’epoca, offrendo un contrasto affascinante e intimo tra la memoria storica napoletana e i linguaggi più radicali dell’arte contemporanea internazionale.

In questa mostra napoletana, l’abilità della Brown nell’equilibrare sensualità e ironia, mito antico e banale quotidianità turistica, trova un’eco perfetta nella città che la ospita. Napoli stessa è un luogo di sovrapposizioni millenarie e bellezza caotica: guardare queste opere a Casa Ruffo, dove la storia trasuda dalle pareti, rende la visione di Cecily Brown ancora più viscerale, intensa e memorabile.