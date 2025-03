Sovraffollamento carceri, maratona a Napoli: «sì al numero chiuso»

2 minuti per la lettura

A Napoli, maratona “Carceri: liberare la speranza!” denuncia il sovraffollamento (134%) e chiede misure alternative per detenuti con pene brevi e reati non ostativi.

NAPOLI – L’emergenza carceri è al centro di una maratona che ha fatto tappa a Napoli, in piazzale Cenni, tra il Palazzo di Giustizia e il carcere di Poggioreale. L’iniziativa, dal titolo “Carcere: liberare la speranza!”, ha visto la partecipazione di associazioni, volontari, avvocati, politici e cittadini, uniti nell’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del sovraffollamento e della necessità di misure alternative alla detenzione. I dati aggiornati al 21 febbraio parlano chiaro: in Campania, i detenuti sono 7.524 a fronte di 5.584 posti disponibili, con un indice di sovraffollamento del 134%. Numeri che evidenziano una situazione critica e che richiedono interventi urgenti.

L’APPELLO DEL GARANTE CIAMBRIELLO SUL SOVRAFFOLLAMENTO NELLE CARCERI

Samuele Ciambriello, garante campano e portavoce della Conferenza dei garanti territoriali, ha lanciato un appello per una misura deflattiva immediata, rivolta a coloro che devono scontare un anno di carcere e che non hanno commesso reati ostativi. “Abbiamo bisogno di figure di accoglienza: psicologi, psichiatri, assistenti sociali. In tutta Italia ogni 16 detenuti c’è un volontario. La presenza di questa figura di ascolto è fondamentale”, ha sottolineato Ciambriello.

Tra le proposte avanzate, la richiesta di un “numero chiuso” nelle carceri, l’utilizzo più frequente di braccialetti elettronici e arresti domiciliari, e un maggiore ricorso a misure alternative alla detenzione. “Abbiamo bisogno di non incarcerare per piccoli reati e quando le persone vi entrano, abbiamo bisogno di misure alternative al carcere. Questo è un appello anche per la magistratura di sorveglianza”, ha ribadito Ciambriello.

Durante l’iniziativa, i detenuti di Poggioreale hanno salutato i partecipanti dalle finestre, scandendo il nome del garante e mostrando un lenzuolo con la scritta “Misure alternative al carcere”, a testimonianza del loro sostegno alla causa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e rappresentanti della società civile, tra cui il responsabile della pastorale della Diocesi di Napoli, don Franco Esposito, e il garante per i diritti dei detenuti del Comune di Napoli, don Tonino Palmese.