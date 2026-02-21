Napoli, è morto Domenico Caliendo, il bambino trapiantato con cuore danneggiato

1 minuto per la lettura

Napoli in lutto: l’ospedale Monaldi comunica il decesso del piccolo Domenico. L’azienda si stringe alla famiglia Caliendo con profondo cordoglio.

NAPOLI – « Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore».