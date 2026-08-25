Una vittima del virus West Nile a Qualiano: morta 72enne

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Qualiano piange la scomparsa di una 72enne vittima del virus West Nile: in città si registrano altri tre casi d’infezione.

QUALIANO (NAPOLI) – La comunità di Qualiano si stringe attorno al dolore della famiglia di una donna di 72 anni, deceduta dopo un lungo ricovero in condizioni critiche a causa delle complicanze legate all’infezione da virus West Nile. La notizia ha destato profondo sconforto nella cittadina a nord del capoluogo campano, dove la vittima e i suoi cari sono molto conosciuti.

IL CORDOGLIO DEL PRIMO CITTADINO DI QUALIANO E I DATI SUI CONTAGI DEL VIRUS WEST NIKE

Attraverso una nota ufficiale, il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha espresso la vicinanza delle istituzioni locali: «È una notizia che ci addolora profondamente. Esprimo a nome mio e dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti oggi piangono la sua scomparsa». Il primo cittadino ha rassicurato la popolazione spiegando che il Comune mantiene un costante confronto con l’ASL e le autorità sanitarie competenti. Attualmente si contano altri tre contagiati in città, ma la situazione appare sotto controllo: negli ultimi dieci giorni non sono state notificate nuove infezioni.

MANTENERE ALTA LA GUARDIA E SEGUIRE LE MISURE DI PREVENZIONE

Nonostante la fase di stallo nei nuovi contagi, le autorità raccomandano di non abbassare l’attenzione e di attenersi scrupolosamente alle norme di prevenzione individuate dal sistema sanitario per contrastare la proliferazione e le punture delle zanzare, principali vettori di trasmissione della febbre del Nilo.