Bimbo autistico picchiato a scuola a Napoli, un audio potrebbe aver svelato le violenze

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Un bambino di 9 anni, con disturbo dello spettro autistico grave e non verbale, tornava da scuola (Scampia, Napoli) con lividi, escoriazioni e continui sbalzi d’umore. I genitori, insospettiti dai segni sul corpo, hanno deciso di registrare ciò che accadeva durante le ore scolastiche. Negli audio, si sentirebbero minacce, urla e rumori riconducibili a percosse.

SCAMPIA (NAPOLI) – Un bambino di 9 anni, con disturbo dello spettro autistico grave e non verbale, sarebbe stato vittima di maltrattamenti all’interno di un istituto scolastico di Scampia, a Napoli. È quanto emerge dalla denuncia presentata dalla famiglia ai carabinieri della stazione di Marianella, alla quale sono stati consegnati file audio e documentazione medica. A portare il caso all’attenzione pubblica sono stati l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, e l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

I lividi e il sospetto dei genitori

Per i genitori, i segnali erano diventati impossibili da ignorare. Il bambino rientrava da scuola mostrando ripetutamente segni sul corpo, accompagnati da cambiamenti dell’umore e crisi d’ansia. La famiglia si sarebbe inizialmente rivolta al personale scolastico per chiedere spiegazioni. Secondo quanto riferito dall’avvocato Petruzzi e da Borrelli, ai genitori sarebbe stato spiegato che i lividi potevano essere conseguenza di comportamenti autolesionistici. Una spiegazione che, però, non avrebbe convinto la famiglia. I genitori hanno applicato agli abiti del bambino un piccolo registratore, con l’obiettivo di capire cosa accadesse durante la permanenza a scuola.

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Secondo quanto riferito dai legali e dall’esponente politico, le registrazioni avrebbero restituito una situazione ben diversa da quella ipotizzata inizialmente. Nei file, sempre secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, si sentirebbe un operatore di supporto al sostegno rivolgersi al bambino con toni aggressivi e minacciosi. In sottofondo sarebbero inoltre presenti rumori che, secondo la famiglia, sarebbero riconducibili a percosse, seguiti dal pianto del minore. Elementi che ora dovranno essere sottoposti alle verifiche degli inquirenti e, in particolare, agli accertamenti tecnici necessari per stabilire l’effettivo contenuto delle registrazioni e le eventuali responsabilità.

I referti del Santobono

A rafforzare i sospetti della famiglia ci sarebbero anche i referti medici. Il bambino è stato visitato al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La documentazione consegnata agli investigatori attesterebbe, secondo quanto riferito, la presenza di lesioni eritematose, escoriazioni al collo e contusioni alle braccia. La diagnosi riportata sarebbe quella di “maltrattamento di minore”. Audio e referti sono ora nelle mani degli inquirenti, chiamati a ricostruire quanto sarebbe accaduto e ad accertare se esista un collegamento tra le lesioni riscontrate sul bambino e i fatti denunciati dalla famiglia.

«Gravità inaudita»

«Ciò che emerge dai file è di una gravità inaudita», afferma l’avvocato Francesco Petruzzi. L’obiettivo della famiglia, spiega il legale, è «garantire che vengano accertate tutte le responsabilità, sia dirette che per omessa vigilanza», tutelando il bambino e impedendo che episodi simili possano verificarsi ai danni di altri alunni vulnerabili. Una vicenda che riaccende anche il tema della tutela degli studenti con disabilità e, in particolare, di quei bambini che, non potendo comunicare verbalmente ciò che vivono, dipendono ancora di più dalla capacità degli adulti di riconoscere segnali, cambiamenti e possibili situazioni di pericolo.

Borrelli: «Intervenire ad horas»

Francesco Emilio Borrelli chiede l’intervento immediato dell’Ufficio scolastico regionale e delle autorità competenti. «I responsabili devono essere immediatamente sospesi da ogni incarico e allontanati dal contatto con i minori», sostiene l’europarlamentare, sottolineando che, se quanto emerge dalle registrazioni e dai referti medici dovesse essere confermato dagli accertamenti, ci si troverebbe di fronte a condotte di estrema gravità.

Ora toccherà agli investigatori verificare la genuinità e il contenuto delle registrazioni, ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al centro dell’inchiesta resta soprattutto la tutela di un bambino di 9 anni che, proprio perché non può raccontare con le proprie parole ciò che gli sarebbe accaduto, potrebbe aver affidato a quei rumori registrati la possibilità di far emergere la sua storia.