Napoli, morta dopo tre interventi estetici: condannati tre sanitari

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Vanessa Cella, 37 anni, morì il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica nella stessa giornata. Non si risvegliò dall’anestesia. Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato in primo grado il chirurgo, l’anestesista e il direttore sanitario della clinica. Disposte anche ulteriori verifiche sulla gestione della struttura.

NAPOLI – Tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza, un’anestesia dalla quale non si sarebbe più risvegliata e, ora, tre condanne. Si è concluso davanti al Tribunale di Torre Annunziata (Napoli) il processo di primo grado sulla morte di Vanessa Cella, 37 anni, deceduta il 26 marzo 2022 nella Casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il giudice Antonio Fiorentino ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all’anestesista e 2 anni e un mese al direttore sanitario della clinica.

La Procura aveva contestato ai tre imputati il reato di omicidio colposo. Al termine della requisitoria, la pm Marianna Ricci aveva chiesto 3 anni e 6 mesi per l’anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario.

Tre interventi nello stesso giorno

Al centro del processo c’è quanto accaduto quel 26 marzo. Vanessa Cella venne sottoposta, nell’arco della stessa giornata, a tre interventi di chirurgia estetica. Al termine della sequenza operatoria, la donna non riprese conoscenza.

Tra gli aspetti esaminati nel procedimento ci sono la quantità di anestetico somministrata, l’utilizzo del curaro, impiegato per l’immobilizzazione durante gli interventi, e soprattutto le modalità dell’assistenza nella fase successiva alle operazioni. Secondo l’impostazione dell’accusa, un punto centrale è stato proprio il mancato monitoraggio post-operatorio. Nel processo è stato richiamato anche il principio, ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui la responsabilità dell’assistenza al paziente nella fase post-operatoria non ricade esclusivamente sull’anestesista, ma coinvolge anche il chirurgo che ha eseguito l’intervento.

La provvisionale alla famiglia

Oltre alle pene detentive, il giudice ha disposto per ciascuno dei tre imputati il pagamento di una provvisionale di 15mila euro in favore del fratello della vittima, Patrizio Cella, costituitosi parte civile e assistito dall’avvocato Enrico Ricciuto. La sentenza non chiude però tutti gli interrogativi sulla vicenda. Il giudice ha infatti accolto anche la richiesta della Procura di trasmettere gli atti relativi alle testimonianze raccolte nel processo al pubblico ministero, affinché vengano valutate eventuali ulteriori ipotesi di reato e siano svolti accertamenti sulla gestione della clinica. Si apre dunque un ulteriore fronte investigativo per fare luce sulle circostanze che precedettero e seguirono la morte della 37enne.

«L’impianto accusatorio ha retto»

«Siamo soddisfatti – ha commentato l’avvocato Ricciuto –. L’impianto accusatorio ha retto e la famiglia, come ha sempre fatto finora, ringrazia la Procura per le sue indagini certosine». Il legale ha ricordato la lunga attesa della famiglia. «Il prossimo 5 marzo sarà il quinto anniversario della morte di Vanessa. Ci auguriamo che sia la clinica, sia le assicurazioni, vogliano chiudere una volta per tutte le procedure risarcitorie».

Nelle sue parole anche il dolore per una perdita che ha preceduto la conclusione del processo. «L’unico rammarico è che la mamma di Vanessa sia scomparsa prima di vedere che è stata fatta giustizia per la figlia», ha concluso il legale. Una sentenza di primo grado che, a distanza di anni dalla morte di Vanessa Cella, individua dunque tre responsabilità penali e dispone nuovi accertamenti sulla gestione della struttura sanitaria. La vicenda giudiziaria, tuttavia, potrà proseguire nei successivi gradi di giudizio.