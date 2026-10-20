Napoli, allarme rifornimenti: la Prefettura attiva un piano per farmaci, carburanti e beni essenziali

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Servizio di reperibilità h24 per raccogliere le segnalazioni delle aziende. Il prefetto Michele Di Bari segue l’evoluzione della protesta degli autotrasportatori: priorità alla continuità degli approvvigionamenti e alla sicurezza della viabilità.

NAPOLI – Garantire i rifornimenti di farmaci, carburanti e beni di prima necessità, scongiurando il rischio di blocchi della circolazione e ripercussioni sui servizi essenziali. È questo l’obiettivo del piano predisposto dalla Prefettura di Napoli mentre prosegue il confronto con gli autotrasportatori e resta alta l’attenzione sulle possibili conseguenze della protesta. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato oggi (20 ottobre), a Palazzo di Governo, due incontri per fare il punto sull’evoluzione della situazione e individuare le misure necessarie a prevenire eventuali criticità. Al centro degli interventi c’è la tutela della continuità delle forniture, con una priorità precisa: assicurare la distribuzione dei medicinali alle farmacie, agli altri punti di distribuzione e ai presidi ospedalieri.

L’attenzione si estende anche al trasporto dei carburanti e alla filiera dei prodotti deperibili, comparti particolarmente esposti a eventuali interruzioni della viabilità e a ritardi nelle consegne. L’obiettivo è evitare che le difficoltà del settore dell’autotrasporto si traducano in disagi per cittadini, imprese e strutture sanitarie.

Napoli, allarme rifornimenti: attivato un servizio h24 per le aziende

Per intervenire tempestivamente in caso di problemi, la Prefettura ha attivato un servizio di reperibilità operativo 24 ore su 24, destinato a raccogliere segnalazioni e richieste delle aziende coinvolte. Il presidio consentirà di valutare rapidamente le criticità e coordinare gli interventi necessari per mantenere regolari i rifornimenti, anche nell’eventualità di interruzioni della circolazione. Una misura pensata per anticipare le emergenze e limitare gli effetti di possibili blocchi sulle principali direttrici stradali del Napoletano.

La Prefettura di Napoli attiva un piano per farmaci, carburanti e beni essenziali: monitoraggio sui presidi e sulla viabilità

La Prefettura riconosce le preoccupazioni espresse dagli autotrasportatori, ma ribadisce la necessità di salvaguardare l’approvvigionamento dei beni essenziali e di scongiurare una paralisi del traffico. La situazione viene monitorata costantemente anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, con particolare attenzione alle aree interessate dai presidi dei manifestanti. L’obiettivo è contenere i disagi, tutelare la sicurezza e impedire che le tensioni si ripercuotano sulla distribuzione delle merci.

Coordinamento in tutta la Campania

Il piano di Napoli si inserisce in un’azione più ampia che coinvolge anche le altre prefetture della Campania, dove risultano avviate iniziative analoghe per fronteggiare eventuali difficoltà logistiche. La linea indicata dalle istituzioni è chiara: seguire l’evoluzione della protesta, mantenere aperti i canali di confronto e garantire, per quanto possibile, la regolarità dei rifornimenti. Con un’attenzione particolare ai medicinali e a tutti quei beni la cui disponibilità non può essere compromessa da eventuali interruzioni dei trasporti.