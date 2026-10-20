Napoli, protesta contro lo sfratto di un anziano ammalato: «San Francesco non sgomberava nessuno»

3 minuti per la lettura

Un uomo di 76 anni, malato di cancro e da quarant’anni residente nella stessa casa, rischia di perdere la propria abitazione. Gli attivisti del “Movimento per il diritto all’abitare” si incatenano davanti all’altare e chiedono ai Frati minori francescani di interrompere la procedura.

NAPOLI – Una protesta nel cuore di uno dei luoghi simbolo della spiritualità napoletana per chiedere di fermare lo sfratto di un uomo di 76 anni, malato di cancro e residente da quattro decenni nella stessa abitazione. È accaduto nella basilica del monastero di Santa Chiara, dove gli attivisti del “Movimento per il diritto all’abitare” hanno manifestato contro la procedura di rilascio dell’immobile di proprietà dell’Ordine dei frati minori francescani. Davanti all’altare maggiore, cartelli, striscioni e una presa di posizione che chiama in causa direttamente i valori della tradizione francescana. Sul grande drappo esposto dai manifestanti si legge: «San Francesco non sgomberava, no allo sfratto di Carlo». Un messaggio che trasforma la vicenda di un singolo in una denuncia più ampia sul diritto alla casa e sulla tutela delle persone fragili.

Il diritto alla casa e il peso della malattia

Carlo, 76 anni, vive da circa 40 anni nell’abitazione da cui rischia di essere allontanato. «Abito in quella casa da 40 anni e ho sempre pagato regolarmente l’affitto. Ho bisogno di cure e non so dove potermi trasferire», ha dichiarato durante la protesta. Parole che restituiscono il peso umano della vicenda: la precarietà abitativa si intreccia con la malattia e con l’incertezza di chi, dopo una vita trascorsa nello stesso luogo, teme di non avere più un posto in cui vivere. Al fianco dell’anziano si sono schierati altri abitanti del rione Materdei, che hanno partecipato alla manifestazione incatenandosi davanti all’altare maggiore. Una forma di protesta simbolica e radicale per richiamare l’attenzione sulla situazione e sollecitare un intervento immediato.

Napoli, protesta a Santa Chiara contro lo sfratto di Carlo: i tentativi di mediazione

Secondo quanto riferito dai manifestanti, i tentativi di mediazione avviati finora con il supporto della Curia non avrebbero prodotto risposte concrete per Carlo. Da qui la richiesta rivolta direttamente all’Ordine religioso: sospendere ogni procedura di sfratto e riaprire il confronto per individuare una soluzione. La protesta porta così la questione oltre le mura dell’abitazione contesa e la colloca in un luogo dal forte valore simbolico. Per gli attivisti, la vicenda interpella la coerenza tra i principi di solidarietà e accoglienza richiamati dalla tradizione francescana e le conseguenze concrete delle decisioni che riguardano una persona anziana e gravemente malata.

La richiesta dei manifestanti è netta: sospendere lo sfratto e trovare una soluzione che permetta a Carlo di curarsi senza perdere la propria casa. Perché dietro una procedura c’è una persona, con la sua storia, la sua fragilità e il diritto a non essere lasciata sola nel momento più difficile. A 76 anni, dopo quarant’anni trascorsi nella stessa abitazione e mentre affronta una grave malattia, Carlo chiede di non essere privato anche dell’unica certezza che gli resta: un tetto sotto cui vivere. È questa la domanda che risuona nella basilica di Santa Chiara e che la protesta consegna all’Ordine francescano: può il diritto alla casa trovare spazio proprio dove la solidarietà dovrebbe essere un principio irrinunciabile?