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Documenti bancari contraffatti con l’intelligenza artificiale per dimostrare di aver pagato le somme contestate al Comune di Napoli. Le verifiche del Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative della Polizia Locale hanno smascherato il presunto raggiro.

NAPOLI – Un bonifico fantasma, confezionato con l’intelligenza artificiale per simulare un pagamento già avvenuto e cancellare, almeno sulla carta, il debito con il Comune di Napoli. È il presunto stratagemma escogitato da un uomo per sottrarsi al pagamento delle sanzioni amministrative: una ricevuta bancaria contraffatta per sostenere che il versamento fosse già avvenuto. Ma il trucco digitale non ha superato l’esame degli investigatori. La Polizia Locale ha smascherato il raggiro e fatto scattare il deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria.

La vicenda è emersa nell’ambito di un procedimento di opposizione a una cartella esattoriale, emessa dall’amministrazione comunale per recuperare somme dovute a titolo di sanzioni amministrative. Per contestare gli importi richiesti e dimostrare di aver già adempiuto ai propri obblighi, l’interessato avrebbe depositato una documentazione bancaria apparentemente ineccepibile, in grado di attestare l’avvenuto pagamento attraverso un bonifico.

Quel pagamento, secondo gli accertamenti, non era autentico. A tradire il tentativo di frode sono state alcune incongruenze nella documentazione bancaria, finite sotto la lente degli investigatori del N.i.s.a. (Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative) della Polizia Locale. Gli agenti hanno passato al setaccio i documenti, incrociato i dati ed effettuato una serie di verifiche, fino ad accertarne la falsificazione, verosimilmente realizzata anche con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Napoli, il bonifico è falso ma lo firma l’intelligenza artificiale: tentata frode al Comune di Napoli

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu: «La tutela delle entrate comunali non è soltanto una questione economica, ma prima di tutto una questione di legalità, equità e rispetto delle regole. Non possiamo consentire che qualcuno, attraverso documentazione falsa o alterata, tenti di ottenere vantaggi indebiti a danno dell’Amministrazione e dell’intera comunità». La vicenda porta alla luce anche un nuovo rischio legato all’intelligenza artificiale: la possibilità di trasformare strumenti tecnologici sempre più accessibili in alleati della contraffazione.