Turista rapinato a Napoli, esploso colpo nella hall dell’albergo

1 minuto per la lettura

Napoli, turista rapinato: sparo nella hall dell’hotel Excelsior. Un imprenditore in vacanza con la famiglia è stato aggredito da due banditi armati e a volto coperto.

NAPOLI – Momenti di puro terrore ieri mattina (12 agosto) all’alba in uno degli hotel più prestigiosi di Napoli. Un imprenditore marocchino, in vacanza con la famiglia, è stato aggredito e rapinato da due banditi armati e a volto coperto. L’aggressione è iniziata all’esterno dell’hotel Excelsior, ma si è spostata all’interno della hall, dove uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola. Il proiettile ha perforato la controsoffittatura, senza però colpire nessuno tra il personale e gli ospiti presenti, terrorizzati.

Turista rapinato a Napoli: esploso un colpo di pistola nella hall dell’hotel Excelsior

Nonostante la minaccia e il rumore dello sparo, il turista ha resistito. Per tutta risposta, è stato brutalmente colpito alla nuca con il calcio dell’arma, tramortito e derubato di un orologio di lusso dal valore di 80mila euro. I due malviventi sono poi fuggiti in scooter, lasciando dietro di sé paura e caos. Il turista è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Un episodio grave e inquietante che scuote il cuore turistico di Napoli, lancia un allarme sulla sicurezza e richiama l’attenzione sulle violenze che possono colpire anche chi è solo di passaggio. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per catturare i responsabili e assicurare alla giustizia chi ha trasformato una vacanza in un incubo.