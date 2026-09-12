Detenuto lavorante in giro per il carcere di Secondigliano con 5 panetti di droga

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Secondigliano, detenuto lavorante arrestato dalla Penitenziaria: andava in giro per il carcere aveva mezzo chilo di droga tipo hashish. Il sindacato Uspp: «Servono più agenti negli istituti».

NAPOLI – Sorpreso con cinque panetti di hashish nascosti addosso mentre si spostava liberamente all’interno dell’istituto di pena. È stato bloccato e arrestato dagli agenti della Polizia Penitenziaria un detenuto lavorante nel carcere di Napoli-Secondigliano, trovato in possesso di circa mezzo chilo di sostanza stupefacente.

IL SEQUESTRO DELLA DROGA NEL CARCERE DI SECONDIGLIANO E L’IPOTESI DEGLI INQUISITORI

A rendere nota la notizia è stato il sindacato Uspp. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non si esclude che l’uomo si sia reso disponibile a fare da “corriere” per trasferire la droga da un settore all’altro della casa circondariale, sfruttando proprio le agevolazioni e la libertà di movimento garantite dal suo ruolo di detenuto-lavorante.

I COMPLIMENTI DEL SINDACATO E IL NODO ORGANICI

«L’operazione, che è stata coordinata dal comandante Gianluca Colella, ha impedito che un consistente quantitativo potesse circolare all’interno del carcere». Spiegano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio. L’Uspp, nell’esprimere pieno apprezzamento per l’arresto e il sequestro della droga. E, ha voluto evidenziare ancora una volta «l’importanza dell’azione quotidiana degli agenti impegnati a garantire la sicurezza degli istituti di pena, un’azione fondamentale svolta quotidianamente dalla penitenziaria».

Una presenza determinante, secondo il sindacato, ma portata avanti tra non poche criticità strutturali. «Gli agenti però – ricordano i due sindacalisti – operano in condizioni difficili e con organici non sempre adeguati. E ciononostante continuano a garantire un presidio di legalità fondamentale per la sicurezza dell’istituto e della collettività».