Droga a Napoli, fermati con oltre un chilo di amnesia: Due arresti

1 minuto per la lettura

Napoli, arrestati due ragazzi di 17 e 19 anni: bloccati in scooter con oltre un chilogrammo di droga Amnesia confezionata.

NAPOLI – Un forte e inconfondibile odore avvertito nel traffico cittadino ha tradito due giovani spacciatori, ponendo fine alla loro corsa. È accaduto nella serata di ieri a Napoli, dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno tratto in arresto un diciassettenne e un diciannovenne con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

DROGA A NAPOLI, SEQUESTRATA LA AMNESIA: IL CONTROLLO AL PONTE DEI FRANCESI

I due ragazzi stavano viaggiando a bordo di uno scooter lungo corso San Giovanni a Teduccio, nei pressi del Ponte dei Francesi, quando sono passati accanto a una pattuglia di militari in abiti civili. A insospettire immediatamente gli operatori è stata la scia odorosa emanata dal mezzo in movimento.

Scattato il fermo per un controllo approfondito, i carabinieri hanno individuato una busta di plastica in possesso dei giovani. Le successive verifiche hanno confermato la natura del contenuto: all’interno del sacco erano stipati ben 1,225 chilogrammi di Amnesia, potente varietà di marijuana, già suddivisa in diversi involucri termosaldati e pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio.

I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Per i due giovanissimi pusher sono subito scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, il diciannovenne è stato trasferito presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, mentre il minorenne diciassettenne è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria.