Procida, la droga viaggia via posta: scoperto pacco di hashish. Due arresti

1 minuto per la lettura

Procida, droga spedita per posta: fermato 26enne con pacco d’hashish. Arrestato anche un 35enne con sostanza e contanti.

PROCIDA (NAPOLI) – Nemmeno l’insularità ferma le rotte del traffico di stupefacenti, che sull’isola di Procida provano a sfruttare persino i servizi di spedizione ordinari. Un ingegnoso stratagemma è stato tuttavia scoperto dai carabinieri della stazione locale durante un servizio di controllo del territorio in via Vittorio Emanuele.

DROGA VIA POSTA A PROCIDA: IL CONTROLLO ALL’USCITA DAL CENTRO POSTALE

I militari dell’Arma stavano percorrendo la via principale quando hanno notato un uomo uscire dal centro di smistamento postale con in mano una scatola imballata di fresco. Si tratta di un ventiseienne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Insospettiti dall’atteggiamento, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo, riscontrando subito un’anomalia sui dati di spedizione: l’intestatario e l’indirizzo riportati sul plico non corrispondevano a quelli del giovane.

Alla richiesta di chiarimenti, il ventiseienne si è giustificato sostenendo di aver ritirato il pacco per conto di un amico. Una spiegazione che è crollata immediatamente di fronte a un dettaglio insuperabile: l’indirizzo di residenza indicato sulla bolla di consegna per questo presunto conoscente coincideva proprio con l’ubicazione dello stesso centro di smistamento.

LE PERQUISIZIONI E GLI ARRESTI

I sospetti si sono tradotti in certezza all’apertura dell’imballaggio, al cui interno è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 102 grammi. La successiva perquisizione estesa all’abitazione del ventiseienne ha permesso di recuperare un’ulteriore dose della medesima sostanza.

Gli sviluppi investigativi condotti nell’immediato dai carabinieri hanno poi orientato i controlli verso la dimora di un secondo soggetto, il trentacinquenne Davide Spinelli, anch’esso già noto alle forze dell’ordine. All’interno della sua abitazione i militari hanno sequestrato altri 121 grammi di hashish e la somma in contanti di 6.820 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Per entrambi gli uomini sono scattate le manette.