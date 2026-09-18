Terzigno, 14enne a scuola con un coltello da 18 centimetri nello zaino: denunciato

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A Terzigno, quattordicenne porta a scuola un coltello da 18 centimetri dopo un litigio. Intervengono i carabinieri, denunciato il giovane.

TERZIGNO (NAPOLI) – Allarme sicurezza nelle aule scolastiche in provincia di Napoli. Un alunno di quattordici anni appena compiuti si è presentato a scuola Terzigno portando nello zaino un grosso coltello da cucina dotato di una lama lunga ben 18 centimetri.

IL RITROVAMENTO E L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

Le lezioni erano iniziate da poco all’interno del Liceo Scientifico di Terzigno quando il dirigente scolastico ha fatto la grave scoperta. Preso atto della presenza del grosso coltello da cucina tra gli effetti personali dell’alunno, il preside ha immediatamente contattato la stazione locale dei carabinieri. I militari dell’Arma sono giunti prontamente sul posto, dove hanno provveduto al sequestro dell’arma impropria e al rintraccio della madre del minore. Secondo i primi accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, alla base del gesto vi sarebbe un acceso diverbio avvenuto il giorno precedente tra il giovane e un compagno di classe. Per il quattordicenne è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi.

A SCUOLA CON IL COLTELLO, L’ULTIMO EPISODIO A TERZIGNO: IL REPORT DEI SEQUESTRI NEL NAPOLETANO

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno del possesso di armi tra i giovanissimi nel napoletano. Stando ai dati forniti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, dal primo gennaio allo scorso agosto le forze dell’ordine hanno sequestrato ben 150 armi improprie – tra cui lame, coltelli e tirapugni – unitamente a 78 armi da fuoco. Le operazioni condotte sul territorio hanno portato complessivamente all’arresto di 44 persone e alla denuncia di altre 138 per porto e detenzione abusiva di armi.