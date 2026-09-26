Napoli, rapina in farmacia, arrestato grazie ai tatuaggi

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Un 46enne rapina una farmacia a Barra, quartiere di Napoli, con una pistola giocattolo. Identificato dai tatuaggi e dalle foto social della convivente, si costituisce in caserma

Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per una rapina compiuta ieri pomeriggio, venerdì 25 settembre 2026, in una farmacia del quartiere Barra, a Napoli. L’identificazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ai tatuaggi visibili sul collo e sulla mano, e alle foto pubblicate sui social dalla sua compagna.

Rapina in farmacia, la dinamica del colpo, casco, pistola giocattolo e 400 euro rubati

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo è entrato nella farmacia poco dopo le 17:00 con il volto coperto da un casco bianco semi-integrale e ha minacciato la farmacista con una pistola, poi rivelatasi un’arma giocattolo ma priva del tappo rosso regolamentare.

Dopo aver scavalcato il bancone, il rapinatore ha prelevato circa 400 euro dalla cassa ed è fuggito a bordo di uno scooter Honda SH nero. La farmacista, con grande sangue freddo, lo ha inseguito fino all’esterno riuscendo ad annotare la targa del veicolo.

L’identikit “a pelle”: tatuaggi in cinese e sul dorso della mano

Le indagini sono partite dalla segnalazione alla Centrale Operativa e dalla testimonianza della titolare della farmacia. L’analisi delle riprese dell’impianto di videosorveglianza, ad alta definizione e distribuito tra interno ed esterno, ha fornito due dettagli decisivi: una scritta in caratteri cinesi tatuata sul lato sinistro del collo e diversi tatuaggi sul dorso della mano destra, quella con cui l’uomo impugnava l’arma.

Questo vero e proprio identikit “a pelle” incrociato con la banca dati, permettendo agli investigatori di risalire all’intestataria dello scooter: una giovane donna con cui il 46enne conviveva.

Il ruolo di TikTok: le foto di coppia che hanno inchiodato il rapinatore

Scorrendo il profilo TikTok della donna, i militari hanno notato foto di coppia e momenti quotidiani in cui comparivano gli stessi identici tatuaggi sul collo e sulla mano dell’uomo ripresi dalle telecamere. Il confronto con il fotosegnalamento presente negli archivi ha confermato l’identità del presunto rapinatore.

La resa “per amore”: si costituisce per non coinvolgere la compagna

In un primo momento irreperibile, l’uomo viene poi rintracciato mentre era al telefono con la compagna. Capendo che, se non si fosse costituito, avrebbe coinvolto anche lei – aveva usato lo scooter a sua insaputa – ha preso un mezzo pubblico e si è presentato spontaneamente in caserma nella mattinata di oggi.

Davanti ai carabinieri ha ricostruito ogni fase della rapina, spiegando di aver disfatto casco, giacca, occhiali e pistola giocattolo durante la fuga.

Arresto e carcere, ora attesa l’udienza di convalida

Il 46enne sottoposto a fermo per rapina aggravata. Il pubblico ministero di turno della Procura di Napoli ha disposto il suo trasferimento in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.