Cocaina per 30 milioni di euro sequestrata a Scampia

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Sequestro di cocaina a Scampia. I carabinieri hanno trovato ottantaquattro chili di sostanza stupefacente all’interno di un’autovettura risultata rubata

NAPOLI – Maxi sequestro di cocaina a Scampia, il popoloso quartiere alla periferia di Napoli. I carabinieri hanno trovato ottantaquattro chili di “polvere bianca” in un’auto parcheggiata. I militari dell’Arma stavano pattugliando una zona non lontana dalle Vele. Hanno così notato un’Alfa Romeo. Insospettiti da quell’autovettura, i carabinieri hanno effettuato i controlli del caso. E hanno scoperto che la macchina risultava rubata il 17 ottobre 2026.

Il ritrovamento della cocaina nel bagagliaio

I militari dell’arma hanno poi ispezionato il veicolo all’interno del quale hanno rinvenuto due borsoni contenenti complessivamente 71 panetti di cocaina. La droga era conservata sottovuoto. Il peso complessivo degli involucri è di circa ottantaquattro chilogrammi. Il valore della sostanza stupefacente sul mercato è enorme. Una volta tagliata e immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali fino a 30 milioni di euro.

Sul posto sono poi arrivati, per gli ulteriori approfondimenti investigativi, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. I militari hanno effettuato una serie di rilievi tecnici sull’autovettura Alfa Romeo e nell’area attorno al veicolo al fine di individuare possibili indizi utili a risalire agli utilizzatori del veicolo e, quindi, ai presunti detentori della droga.