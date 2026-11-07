Maltrattamento di animali, cane muore di stenti: la padrona va a processo a Giugliano

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Un cane morì di stenti a Giugliano, nell’agosto 2025. Oggi la proprietaria viene citata in giudizio per maltrattamento di animali.

GIUGLIANO – Agosto 2025, prima di partire per le vacanze aveva lasciato i suoi due cani nel cortile di casa, a Giugliano in Campania. Poi uno degli animali, rimasto legato con una catena cortissima a una cyclette, senza riparo dal sole né acqua sufficiente, morì dopo due giorni per un colpo di calore. L’altro cane si è salvato grazie all’intervento della polizia municipale e delle Guardie zoofile dell’Oipa.

Per la vicenda, la proprietaria è stata citata in giudizio con l’accusa di maltrattamento aggravato dalla morte dell’animale. A renderlo noto è l’associazione romana “Zampe che danno una Mano Odv”, assistita dall’avvocata Giada Bernardi, che all’epoca aveva presentato querela insieme ad altre sette associazioni.

Bernardi, fondatrice dello studio legale GiustiziAnimale e presidente dell’associazione, ha ricordato che «un anno fa abbiamo promesso che la sua morte non sarebbe finita nel dimenticatoio. Oggi c’è un processo. Saremo in aula, perché ci si possa chiedere conto di quello che è successo».

L’avvocata ha inoltre sottolineato che il caso rappresenta un banco di prova per la legge 82 del 2025, entrata in vigore poche settimane prima della morte dell’animale e che riconosce gli animali come vittime dirette dei reati. Secondo Bernardi, «Ogni estate ci troviamo davanti a storie come questa. Chi parte ha il dovere di affidare i propri animali a qualcuno. Lasciarli soli, alla catena, sotto il sole, non è una dimenticanza: è un reato, e oggi c’è chi ne risponde davanti a un giudice».