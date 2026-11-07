Maxi sequestro di cocaina vicino alle Vele di Scampia

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Sequestro di cocaina a Scampia. I carabinieri hanno trovato ottantaquattro chili di sostanza stupefacente all’interno di un’autovettura risultata rubata

Maxi sequestro di cocaina a Scampia, il popoloso quartiere alla periferia di Napoli. I carabinieri hanno trovato ottantaquattro chili di “polvere bianca” in un’auto parcheggiata. I militari dell’Arma stavano pattugliando una zona non lontana dalle Vele. Hanno così notato un’Alfa Romeo. Insospettiti da quell’autovettura, i carabinieri hanno effettuato i controlli del caso. E hanno scoperto che la macchina risultava rubata il 17 ottobre 2026.

Il ritrovamento della cocaina nel bagagliaio

I militari dell’arma hanno poi ispezionato il velivolo all’interno del quale hanno rinvenuto due borsoni con 71 panetti di cocaina conservati sottovuoto. Il peso complessivo degli involucri è di ottantaquattro chilogrammi. Il valore della sostanza stupefacente sul mercato è enorme. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli. I militari hanno effettuato una serie di rilievi tecnici sull’autovettura Alfa Romeo.