Adescato su Telegram, a Napoli viene rapinato e accoltellato

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Un 25enne pensava di avere un appuntamento una donna conosciuta su Telegram, ma viene adescato, rapinato e accoltellato da due uomini.

NAPOLI – Un appuntamento organizzato attraverso Telegram si è trasformato in una rapina. È successo a Napoli, in via Privata. Un ragazzo di 25 anni è stato adescato sul posto con la promessa di incontrare una donna conosciuta su Telegram e aggredito da due uomini.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Secondigliano, il giovane, convinto di avere un incontro con la donna, è stato avvicinato da due persone. I due lo hanno ferito al braccio con un’arma da taglio, per poi impossessarsi del suo smartphone e di 50 euro.

Il 25enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cto di Napoli, dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica della rapina e identificare i responsabili.