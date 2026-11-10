Appalti e camorra a Napoli, 13 arresti, indagati due ex parlamentari e un sindaco

Inchiesta della Dda di Napoli su appalti e presunta corruzione, 9 persone in carcere e 4 ai domiciliari. Tra gli indagati due ex parlamentari e un sindaco.

NAPOLI – Nove persone in carcere e quattro agli arresti domiciliari: è il bilancio di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunte infiltrazioni della camorra negli appalti pubblici. Gli accertamenti riguardano il possibile coinvolgimento del clan Veneruso e un presunto sistema di corruzione tra imprenditori, amministratori e funzionari pubblici, attivo tra Napoli e provincia.

Tra i destinatari delle misure cautelari figurano un alto dirigente regionale e diversi esponenti politici. Nell’inchiesta risultano indagati anche due ex parlamentari e un sindaco in carica.

L’inchiesta della Dda sugli appalti pubblici

A coordinare le indagini sono i pubblici ministeri Woodcock e Colonna Romano. Al centro degli accertamenti, la gestione degli appalti pubblici e i presunti rapporti tra interessi imprenditoriali, pubblica amministrazione e criminalità organizzata.

L’ipotesi investigativa riguarda le presunte infiltrazioni del clan Veneruso nelle commesse pubbliche e un sistema corruttivo che avrebbe coinvolto soggetti del mondo economico, politico e amministrativo.

Le misure cautelari e il sequestro di una società

Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e il Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli hanno notificato l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Il provvedimento dispone complessivamente 13 misure cautelari personali: nove in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Nell’ambito dell’operazione è stata sequestrata anche una società.

Due ex parlamentari e un sindaco tra gli indagati

Il quadro investigativo comprende dunque anche due ex parlamentari e un primo cittadino attualmente in carica. Le informazioni disponibili non specificano se questi ultimi siano destinatari di misure cautelari, né indicano le singole contestazioni attribuite agli indagati.

Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nel corso del procedimento. Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.