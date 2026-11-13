Truffe agli anziani al nord e bottini spediti a Napoli: Intercettati plichi con oro e soldi

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Truffe agli anziani al Nord, bottino spedito via posta a Napoli: sequestrati 543 grammi d’oro, 16.730 euro e due pistole.

NAPOLI – Colpivano gli anziani nei piccoli centri del Nord Italia per poi spedire il bottino a Napoli attraverso il circuito postale, utilizzando false identità. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che sono riusciti a intercettare e recuperare quattro plichi contenenti i proventi dei raggiri: oltre mezzo chilo di gioielli in oro, quasi 17mila euro in contanti e persino due armi da fuoco vere nascoste tra giocattoli.

Nel corso dei controlli mirati, i militari hanno posto sotto sequestro numerosi preziosi in oro per un peso complessivo di 543 grammi e 16.730 euro in denaro contante. Tra i monili recuperati figurano molti oggetti datati, ricordi di famiglia tramandati da generazioni che saranno presto restituiti ai legittimi proprietari.

Particolarmente inquietante il contenuto di uno dei quattro pacchi intercettati: per eludere i sospetti, i malviventi avevano adottato il cinico stratagemma di intestare la spedizione a una finta Onlus per l’infanzia. All’interno dell’involucro, insieme ai proventi delle truffe e ad alcune pistole giocattolo, i Carabinieri hanno rinvenuto due armi perfettamente funzionanti: una revolver 357 Magnum e una pistola calibro 22.

NELLE TRUFFE AGLI ANZIANI, LA TECNICA DEL FINTO CARABINIERE E LA NUOVA LOGISTICA DEL PACCO POSTALE

Le spedizioni erano state effettuate da quattro diverse località dell’Italia settentrionale: Savignano sul Panaro (in provincia di Modena), Casazza (Bergamo), Borgone Susa (Torino) e Farini (Piacenza). Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la batteria di truffatori partiva regolarmente dal capoluogo campano per colpire in piccoli comuni di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e altre regioni del Nord.

Il copione dei raggiri ricalcava una variante aggiornata della nota “truffa del finto carabiniere”: una prima telefonata serviva ad allontanare da casa il marito della vittima, dopodiché un complice — spacciandosi per un militare dell’Arma o per un perito — si presentava all’abitazione dell’anziana facendosi consegnare denaro e gioielli. La vera novità investigativa riguarda però il trasferimento della refurtiva: anziché viaggiare con il bottino al seguito, esponendosi al rischio di posti di blocco e perquisizioni durante il rientro al Sud, i truffatori spedivano un pacco postale per ogni singolo colpo messo a segno. Le indagini dei Carabinieri proseguono ora a ritmi serrati per stringere il cerchio e identificare tutti i componenti della banda.