Aggressione a Napoli: 16enne accoltellato alla schiena al Vomero

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Napoli, un 16enne è stato accoltellato alla schiena in piazza Vanvitelli al Vomero: prima l’aggressione da parte di uno sconosciuto, poi dalla banda. Indagano i carabinieri.

NAPOLI – Torna l’allarme sicurezza nel cuore del quartiere Vomero. Nel corso della notte, un ennesimo episodio di violenza ha visto protagonista un minorenne, rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta nella centralissima piazza Vanvitelli, uno dei punti di ritrovo principali della movida giovanile partenopea. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane sarebbe stato inizialmente avvicinato da uno sconosciuto per futili motivi o per ragioni ancora del tutto da chiarire. Poco dopo, il primo aggressore sarebbe ritornato sul posto supportato da un gruppo di coetanei. Nel corso della violenta colluttazione scaturita tra i due gruppi, il sedicenne è stato colpito da una coltellata alla schiena.

I SOCCORSI A NAPOLI E LE INDAGINI DEI CARABINIERI SUL RAGAZZO ACCOLTELLATO AL VOMERO

Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli. I medici hanno prestato le prime cure del caso, giudicando la ferita guaribile con una prognosi di 10 giorni. Presso la struttura ospedaliera sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per raccogliere la testimonianza della vittima. Le indagini per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili sono state affidate ai militari della Compagnia Vomero, che stanno già acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della piazza.