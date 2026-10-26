Abusi e torture su un 20enne: tre arresti a Ischia

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Ventenne di Ischia vittima di abusi, torture e vessazioni. Arrestati tre coetanei. Tra i reati contestati anche violenza sessuale di gruppo e diffusione illecita di video con contenuti sessuali espliciti

Ventenne di Ischia vittima di abusi, torture e vessazioni. Arrestati tre coetanei. Tra i reati contestati dagli inquirenti anche la violenza sessuale in concorso e di gruppo aggravata dalla minorata condizione della vittima, la violenza privata e la diffusione illecita di video con contenuti sessuali espliciti. La vittima – un ragazzo con lievi ritardi mentali – ha deciso di denunciare i suoi presunti aguzzini. Così la polizia di Stato ha avviato le indagini coordinate dalla Procura di Napoli (sezione “fasce deboli” guidata dal procurate Giancarlo Novelli).

Su disposizione dei magistrati della IV sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia ha avviato una perquisizione e sequestrato alcuni dispositivi elettronici in possesso degli indagati.

Grazie all’analisi dei dati presenti sui dispositivi sequestrati, gli inquirenti hanno scoperto le violenze fisiche e morali poi filmate dagli autori e in seguito diffuse attraverso programmi di messaggistica. Particolare attenzione è stata riservata alla verifica dei contenuti video nei quali si troverebbero immagini delle presunte violenze subite dal ragazzo di venti anni.

Le accuse a carico dei tre indagati (per i quali vale allo stato la presunzione di innocenza) dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario.