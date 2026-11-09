Picchiata dall’ex a Quarto, i figli la salvano chiamando i carabinieri

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Una 38enne di Quarto, in provincia di Napoli, picchiata dall’ex marito. Salvata dai figli che hanno prontamente chiamato i carabinieri. Arrestato un 41enne

Donna picchiata a Quarto, nel Napoletano, dall’ex marito e salvata dai figli che hanno chiamato il 112. Arrestato un 41enne per maltrattamenti in famiglia. I due si erano separati ma nei giorni scorsi c’era stato un tentativo di riavvicinamento. Il 41enne avrebbe colpito più volte la 38enne. A quel punto i figli chiamano i carabinieri: «Mamma si è chiusa in bagno, è stata picchiata». Appena arrivati sul posto, i militari dell’Arma trovano la donna in un angolo col volto viola e tumefatto. I militari della tenenza di Quarto hanno subito rassicurato la vittima dell’aggressione: «Signora, siamo qui. – riporta l’Ansa -. Non deve temere». Nessuna risposta da parte della donna con lo sguardo perso nel vuoto. Sul pavimento disseminati una serie di oggetti. Una playstation lanciata contro una tv, due smartphone distrutti e alcuni vetri rotti. Il 41enne è seduto in cucina e non reagisce all’arresto. La donna picchiata in casa a Quarto è ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in stato di shock.