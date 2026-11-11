Narcotizzati e rapinati a Piedigrotta: fermata badante

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Una coppia e un’anziana narcotizzati con la pasta e fagioli “corretta” e rapinati a Piedigrotta. Fermata la badante
Una coppia e un’anziana di Piedigrotta narcotizzati e rapinati. Fermata dalla Polizia di Stato di Napoli una badante straniera. Notificato anche un arresto alla donna perché ritrovata con un documento contraffatto. I fatti risalgono al giugno scorso, il bottino ammonta a 50mila euro in contanti e preziosi in oro del valore di circa 100mila euro.
La zuppa di fagioli che stava mangiando la coppia corretta con una sostanza dopante. E così chi ha sottratto denaro e gioielli alla coppia di Piedigrotta ha agito in maniera indisturbata all’interno della casa. Sulla rapina hanno indagato gli uomini della Squadra mobile e il commissariato di San Ferdinando. Le descrizioni fornite dalle vittime e i rilievi della polizia scientifica hanno consentito di rintracciare e bloccare la badante. Da pochi giorni lavorava in quella casa e dopo la rapina aveva fatto perdere le tracce. Fermata dalla Polizia, la 53enne aveva con sé un flacone con la stessa sostanza ritrovata nella zuppa di fagioli.
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