San Gennaro Vesuviano, sequestrato deposito con 3mila metri di rifiuti tessili e 10 tonnellate di sigarette

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Scoperto dai carabinieri un deposito con 3mila metri di rifiuti tessili e 10 tonnellate di sigarette, un arresto e quattro denunce a San Gennaro Vesuviano

Un arresto e quattro denunce a San Gennaro Vesuviano nel Napoletano nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali che fa parte della campagna “Strade sicure – Terra dei fuochi”. Sopralluogo di carabinieri e militari dell’esercito in un sito già sequestrato lo scorso giugno per gestione illecita dei rifiuti a Miano. Trovati nuovi depositi di rifiuti tessili, il volume stimato è di circa 3mila metri cubi. Un volume equivalente a 33 autoarticolati a pieno carico. Mentre procedevano ai controlli, i militari hanno trovato all’interno di un container un carico di 100 balle, ognuna con 50 stecche di sigarette. Controlli approfonditi sui tir hanno consentito di rinvenire grossi quantitativi di tabacchi esteri di contrabbando. In particolare scoperte altre quattrocento balle da cinquanta stecche l’una. Stesso quantitativo in un immobile presente nell’area. In tutto sequestrate dieci tonnellate di sigarette. Le persone sorprese all’interno del sito dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti e contrabbando di tabacchi.