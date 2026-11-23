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Tra le molteplici modalità e strategie della truffa del finto carabiniere spunta la videochiamata su Whatsapp a Mugnano, centro del Napoletano

Ennesima variante della truffa del finto carabiniere che nel Napoletano diventa anche una videochiamata su Whatsapp. Il raggiro parte manipolando i numeri di telefono, utilizzando pure il caller ID spoofing. La vittima visualizza sul suo display il numero della stazione dei carabinieri di Mugnano. Di fronte a una cosa di questo tipo ritiene che la chiamata arrivi proprio dai militari dell’Arma. Ma non finisce qui.

Hanno infatti utilizzato nome, cognome e grado del comandante della stazione. E così nella chiamata in arrivo spunta anche la foto del carabiniere in uniforme. Un’immagine reale probabilmente reperita in qualche sito di informazione sul web.

La truffa inizia con la classica telefonata sulla rete fissa, la targa della vittima collegata a inesistenti rapine. Alla vittima, un 59enne, viene chiesto di raggiungere il comando. Intanto il truffatore riesce a carpire il numero della figlia 21enne della vittima.

L’uomo si allontana da casa ed è qui che scatta la videochiamata su whatsapp alla 21enne (fotocamere disabilitata ma l’immagine del profilo è quella di un carabiniere in uniforme). Chiedono alla giovane di mostrare gioielli custoditi in casa da confrontare con quelli sottratti durante le inesistenti rapine. Il padre, intanto, esce di casa e chiama il 112, scoprendo così che si tratta di una messinscena. Presentata denuncia alla stazione dei carabinieri di Mugnano.