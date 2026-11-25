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Tentata rapina ai danni di un egiziano nel centro di Napoli, il ragazzo prima è stato accerchiato da alcuni extracomunitari e poi ferito con un’arma da taglio

Tentata rapina ai danni di un ragazzo egiziano circondato e ferito con un coltello a Napoli. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri del nucleo radiomobile partenopeo. Fatto avvenuto in via Giordani Orsini, qui era stata segnalata al 112 una persona ferita. Il giovane egiziano di diciannove anni risulta regolare sul territorio nazionale. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo percorreva a piedi Corso Umberto I verso piazza Garibaldi. Accerchiato da alcuni extracomunitari all’altezza di via Duomo.

Vittima trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Il 19enne egiziano non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto avvenuto e l’esatta dinamica dell’aggressione.