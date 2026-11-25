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Un 46enne di Bacoli ai domiciliari per presunti abusi sessuali su una 16enne. Decisiva la denuncia della ragazza

Ai domiciliari 46enne di Bacoli per presunti abusi sessuali ai danni di una 16enne. Avrebbe accompagnato la ragazza in auto per poi deviare il percorso, fermare il veicolo bloccando le portiere. E a quel punto avrebbe molestato sessualmente la ragazza.

La giovane ha raccontato tutto ai familiari e, insieme a loro, si è rivolta ai carabinieri per denunciare quanto accaduto. Grazie alle indagini degli uomini dell’Arma raccolti numerosi riscontri alle dichiarazioni della 16enne, tra cui testimonianze, documentazione sanitaria ed elementi presenti nelle comunicazioni tra le parti.

I carabinieri della Stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il 46enne, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura.

Carabinieri e Procura della Repubblica di Napoli invitano chiunque abbia subito un episodio di violenza o assistito a episodi del genere a rivolgersi ai militari dell’Arma anche attraverso il numero 112.