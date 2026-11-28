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Scoperto un arsenale, hashish e cocaina in un’abitazione della zona Ponti Rossi. Due arresti dopo un controllo della Polizia di Stato

Un arsenale e un ingente quantitativo di droga rinvenuti dalla Polizia a Napoli in una casa in zona Ponti Rossi, arrestati una 68enne e suo nipote di 19anni. Entrambi accusati di detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I reati sarebbero aggravati dal metodo mafioso.

Rinvenuta anche una bomba a mano

La squadra mobile partenopea e il nucleo artificieri effettuano un controllo nell’abitazione in zona Ponti Rossi. In casa presente anche il nipote della 68enne. E qui gli agenti trovano 18 pistole, tra cui una Smith & Wesson, delle Glock e delle Beretta di vari modelli, 4 fucili, 19 caricatori, 12 cartucce da arma lunga, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico. Sequestrate anche 42 confezioni di droga con 25 chilogrammi di hashish. Trovati anche 7 involucri di cocaina del peso complessivo di 765 grammi, 2 giubbotti antiproiettili e 3 maschere realistiche in gomma. Gli agenti di Polizia hanno rinvenuto pure un ordigno (una bomba a mano o granata) nascosto sotto il materasso di un letto a castello.