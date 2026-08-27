Camorra, arrestato esponente del clan Amato-Pagano

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Colpo inferto alla camorra: arrestato per tentata estorsione un esponente del clan Amato-Pagano sfuggito al blitz dello scorso giugno

Nuovo colpo al clan camorristico Amato-Pagano: arrestato un latitante sfuggito al blitz dello scorso giugno. L’uomo, ritenuto un elemento di spicco del gruppo criminale attivo a Casavatore, è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Un soggetto ritenuto affiliato al clan camorristico Amato Pagano arrestato dalla Direzione investigativa antimafia, in collaborazione inoltre con i militari della Compagnia dei Carabinieri di Casoria, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. Il provvedimento, comunicato attraverso una nota firmata dal procuratore della Repubblica aggiunto presso la Procura di Napoli Michele Del Prete, riguarda complessivamente tre persone indiziate di aver commesso in concorso il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il soggetto arrestato si era reso irreperibile dal 22 giugni 2026, momento dell’esecuzione all’ordinanza cautelare nei confronti degli altri coindagati. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha riguardato alcuni esponenti del clan Amato Pagano operanti sul territorio del Comune di Casavatore (Na) e in particolare il loro coinvolgimento nel tentativo di estorsione in danno di imprenditori edili operanti su quel territorio.