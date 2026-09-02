Castellammare: droga negli slip, arrestato un 20enne per spaccio

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Nascondeva la droga negli slip, fermato sullo scooter a Castellammare di Stabia e arrestato un 20enne per spaccio di stupefacenti

CASTELLAMMARE DI STABIA – Un controllo di routine alla circolazione stradale si è trasformato in un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un ventenne incensurato.

Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un altro ragazzo quando i militari gli hanno intimato l’alt. Il visibile nervosismo mostrato dai due durante l’accertamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di perquisirli.

La perquisizione ha confermato i dubbi: il ventenne nascondeva negli slip un panetto di hashish da circa 100 grammi, un altro involucro della stessa sostanza da 6 grammi e una busta in cellophane per l’impacchettamento. All’interno del marsupio, inoltre, i militari hanno recuperato 245 euro in contanti, sequestrati perché ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.