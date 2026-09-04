Somma Vesuviana, fugge col camion rubato e si schianta: arrestato 33enne

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Arrestato un 33enne dopo un inseguimento su un camion rubato terminato in uno schianto a Somma Vesuviana. Denunciata la donna che era con lui

Somma Vesuviana (Napoli) – Inseguimento da film per le strade del Vesuviano, culminato con lo schianto di un autocarro rubato la sera prima contro un muro in via Pomigliano. I Carabinieri della stazione locale hanno bloccato e arrestato un 33enne pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto, ponendolo ai domiciliari in attesa di giudizio, mentre una 30enne che si trovava a bordo con lui è stata denunciata a piede libero per il medesimo reato.

Fugge a bordo di un camion rubato e innesca un inseguimento per le strade di Somma Vesuviana. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato una 30enne che si trovava con lui a bordo del mezzo. L’autocarro era stato rubato la sera precedente. I militari hanno intercettato il camion durante un servizio di pattugliamento e, dopo averne riconosciuto la targa, inserita nelle ricerche, hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo, però, non si è fermato e ha tentato la fuga.

L’inseguimento è terminato in via Pomigliano, dove il mezzo ha perso il controllo ed è finito contro un muro. I carabinieri hanno raggiunto l’autocarro e fatto scendere i due occupanti. Gli accertamenti hanno poi permesso di ricostruire che entrambi sarebbero coinvolti nel furto del camion. Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto, mentre la 30enne è stata denunciata per lo stesso reato. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.