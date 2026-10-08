Veneto, condanne definitive contro i casalesi, arresti anche in Campania, Calabria e Basilicata

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Dopo la sentenza della Cassazione contro il clan dei casalesi: eseguiti 24 provvedimenti restrittivi tra Veneto, Basilicata, Campania e Calabria.

VENEZIA — Diventano definitive le condanne nei confronti del pericoloso sodalizio criminale radicato nel Nord Italia che fa capo al clan dei Casalesi ma con ramificazioni territoriali anche in Veneto, Campania, Calabria e Basilicata. Nelle province di Venezia, Caserta, Cosenza, Napoli, Potenza, Rovigo e Padova, investigatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno eseguito congiuntamente 24 provvedimenti restrittivi. I provvedimenti restrittivi, «emessi dalla Procura generale della Repubblica di Venezia nei confronti di altrettanti soggetti, sono stati notificati ad esito del secondo grado di giudizio e dopo la conferma della Corte di Cassazione». Si tratta dei 24 sui 27 imputati che avevano optato per il rito ordinario e che la Corte d’Appello lagunare aveva giudicato colpevoli a vario titolo di reati gravissimi aggravati dal metodo mafioso.

Per le posizioni di altri 3 imputati la Corte di Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, in due casi per la rivalutazione del compendio probatorio, e, per il terzo, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Le operazioni sono state condotte da investigatori della Squadra mobile della Questura di Venezia, del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia e del GICO della Guardia di Finanza di Trieste. Le attività sono state supportate dalla Sezione investigativa dello SCO di Venezia, dalle Squadre mobili delle Questure di Caserta e Potenza, dai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Napoli, Caserta e Cosenza e dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Caserta e Venezia.

CLAN CASALESI IN VENETO, FINO A 30 ANNI PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA E RICICLAGGIO

Le accuse mosse nei confronti degli indagati delineano un quadro di profonda infiltrazione economico-criminale: «I soggetti sono stati dichiarati colpevoli, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altri gravi reati aggravati dall’agevolazione o dal metodo mafioso, con pene previste tra i 3 anni ed i 30 anni di reclusione».

Le indagini originarie avevano svelato l’operatività di una cellula criminale legata al clan dei Casalesi: «L’operatività di una organizzazione criminale, espressione del clan dei casalesi, era radicata nel Veneto orientale e, in particolare, nel comprensorio di Eraclea (VE), documentando la silente infiltrazione di quel sodalizio nel tessuto imprenditoriale locale e nelle dinamiche politico amministrative del territorio».

IL BLITZ INTERFORZE E IL DISPOSITIVO OPERATIVO

Nei giorni scorsi, «la Corte di Cassazione, riconoscendo la solidità dell’impianto argomentativo posto a sostegno della sentenza della Corte di Appello lagunare, ha confermato, per 24 posizioni processuali, la bontà di quelle valutazioni di merito», consentendo l’emissione dei mandati di cattura (di cui due sospesi), mentre per altre tre posizioni si renderà necessario un nuovo passaggio in appello. Per eseguire il blitz, coordinato sul campo da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, «il complesso, articolato dispositivo operativo ha visto impiegati oltre 100 tra carabinieri, poliziotti e finanzieri», con il supporto logistico e investigativo dei comandi provinciali competenti nelle varie regioni coinvolte, tra cui appunto la Calabria.