«In affari con la camorra»: Sequestro da 220 milioni per imprenditore campano

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Sequestro da 220 milioni a imprenditore campano legato alla camorra: sigilli a 394 immobili tra Napoli e Roma e società.

NAPOLI — Un maxi provvedimento patrimoniale sferra un duro colpo ai patrimonio accumulati attraverso legami con la criminalità organizzata. Sigilli dei finanzieri e della Dda anche a 394 immobili tra Napoli e Roma. Un patrimonio del valore di circa 220 milioni di euro è stato sequestrato dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Bologna e dallo Scico a un imprenditore campano dei settori edilizio e immobiliare, ritenuto in affari con la criminalità organizzata, e alla sua famiglia.

L’articolata misura di prevenzione scaturisce da una specifica azione giudiziaria: il provvedimento è stato emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli (presieduta dalla giudice Teresa Areniello) su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

CAMORRA, I BENI COLPITI DAL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO TRA CAMPANIA E LAZIO ALL’IMPRENDITORE

L’estensione dei sigilli rileva una massiccia penetrazione economico-immobiliare sul territorio. Il sequestro riguarda partecipazioni societarie e beni riconducibili a tre società operanti nei settori immobiliare e sanitario, oltre a 394 unità immobiliari (tra appartamenti, locali commerciali, uffici, depositi, autorimesse, terreni e immobili in corso di costruzione nelle province di Napoli e Roma), 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari comprendenti disponibilità bancarie, strumenti finanziari e prodotti assicurativi.

I RAPPORTI CONI CLAN E LE DICHIARAZIONI DEI PENTITI

Al centro degli accertamenti figurano relazioni criminali e importanti complessi residenziali della provincia partenopee. Le indagini hanno consentito di fare luce sui rapporti d’affari che, secondo gli inquirenti, l’imprenditore aveva intessuto con persone ritenute legate alla criminalità organizzata e anche di accertare una rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio riconducibile all’imprenditore e ai suoi familiari.

Decisive si sono rivelate anche le ricostruzioni fornite dall’interno delle dinamiche camorristiche. Un contributo alle indagini è arrivato anche dai collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni sui legami con la criminalità organizzata, in particolare nell’ambito di operazioni immobiliari come la realizzazione del complesso residenziale “Parco Primavera” a Melito di Napoli, parzialmente interessato dal sequestro.

CAMORRA SEQUESTRO BENI A IMPRENDITORE: LA DISCREPANZA PATRIMONIALE TRA IL 1999 E IL 2016

I riscontri contabili e analitici delle Fiamme Gialle hanno coperto un arco temporale di quasi un ventennio. Gli approfondimenti patrimoniali hanno inoltre consentito di rilevare, con riferimento al periodo 1999-2016, una sproporzione tra i redditi dichiarati e le disponibilità patrimoniali riconducibili all’imprenditore, costituite da partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie e immobili ubicati in Campania e nel Lazio.