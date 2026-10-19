Napoli, sequestro di beni per 10 milioni a imprenditore ritenuto vicino al clan Contini

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Un patrimonio di circa 10milioni di euro sotto sequestro a un imprenditore di Napoli ritenuto vicino al clan Contini e già in passato condannato per associazione mafiosa

NAPOLI – Sigilli a un noto locale di Coroglio, centro nevralgico della movida napoletana, e a un impero patrimoniale da circa 10 milioni di euro. È il bilancio dell’operazione eseguita questa mattina (19 ottobre 2026) dal centro operativo della D.I.A. di Napoli. Un provvedimento di sequestro di beni ai sensi del Codice antimafia nei confronti di un imprenditore contiguo al “clan Contini”.

Sull’imprenditore, già in passato una condanna per associazione mafiosa all’esito di indagini che ne accertavano i rapporti intrattenuti con clan egemoni nel tempo nella zona di Piazza Mercato. Scarcerato dopo un periodo di detenzione, il proposto entrava in rapporti con esponenti di vertice del citato clan Contini. Il proposto era, tra l’altro, gestore di fatto di un noto locale ricreativo della zona di Coroglio che costituisce uno tra i principali punti di riferimento della “movida” cittadina.

L’esito degli accertamenti patrimoniali effettuati dal Centro Operativo della DIA di Napoli, che ha messo in evidenza una consistente sproporzione fra la capacità reddituale del proposto rispetto alle effettive disponibilità patrimoniali e finanziarie a questi riconducibili, dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli è posto a fondamento dell’odierno provvedimento di sequestro che ha fatto scattare i sigilli su 4 unità immobiliari (tra cui immobili di notevole pregio e valore commerciale), 5 società (compresa quella che gestisce il locale sopra indicato) nonché il sequestro di 28 rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.