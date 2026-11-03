Traffico di droga: cinque arresti a Poggioreale

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Uno degli snodi delle attività illecite sarebbe un bar. Cinque arresti a Poggioreale. Contestato il reato associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

Cinque persone arrestate nel quartiere Poggioreale a Napoli. Gli indagati risultano gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e connessi reati di scopo, aggravati dalle modalità mafiose. Uno degli snodi delle attività illecite riscontrate dagli inquirenti sarebbe un bar proprio del popoloso quartiere Poggioreale dove lavorava uno degli arrestati. Indicato dagli inquirenti come possibile promotore dell’organizzazione, era formalmente assunto nell’attività economica e legato a vincoli di parentela con alcuni esponenti del clan Contini. Dopo le ordinazioni effettuate per via telefonica, sostanza stupefacente consegnata ai clienti in luoghi concordati di volta in volta con gli acquirenti stessi. Si tratta di una tipica modalità itinerante, probabilmente con lo scopo di non dare punti di riferimento alle forze dell’ordine del territorio in questione.

La Polizia di Stato ha dato esecuzione nella mattina del 3 novembre 2026 all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Indagini svolte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla stessa DDA del capoluogo campano.