Giustizia a Napoli, Gratteri: «Carenza d’organico al Gip, 1.500 misure pendenti»

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Allarme giustizia del procuratore Nicola Gratteri: a Napoli pendono 1.500 misure cautelari al Gip, che soffre per la carenza di organico.

«A settembre avevamo parlato di 1.300 richieste di misure cautelari pendenti all’ufficio Gip del Tribunale di Napoli. Oggi siamo arrivati quasi a 1.500 e il numero è destinato a salire. A dicembre arriveremo anche a 2.000 richieste». È l’allarme lanciato dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine della conferenza stampa sull’operazione contro tre clan, attivi nel quartiere Pianura.

L’ALLARME GIUSTIZIA A NAPOLI DI GRATTERI SULLA CARENZA DI ORGANICO ALL’UFFICIO GIP

«All’ufficio Gip mancano dieci magistrati. Ho chiesto di spostare giudici dal collegio del Tribunale all’ufficio Gip e ho invitato a proseguire le udienze anche nel pomeriggio, così da compensare la carenza di organico. Purtroppo a oggi non ho notizie di questi cambiamenti. Non c’è nessun Gip in più”, ha sottolineato il procuratore. “Da settembre a oggi sono aumentate di 200 le richieste di custodia cautelare. L’ufficio Gip lavora tantissimo, i giudici sono bravissimi, ma non possono reggere questo ritmo. La Procura sta producendo più di prima e la polizia giudiziaria è sempre più performante», ha aggiunto Gratteri.

L’APPELLO ALLE ISTITUZIONI E L’INVITO A INTERVENIRE

«Se qualcuno non mette mano a questa situazione, non ci ascolta e non prende posizione, vedrete che il numero aumenterà. Stiamo dicendo queste cose con lealtà. Prima di parlarne pubblicamente ho parlato privatamente con chi di competenza», ha concluso il procuratore.