Femminicidio Carbonaro, il reo confesso Tucci in aula: «L’ho colpita per rabbia»

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In aula a Napoli l’interrogatorio di Alessio Tucci, reo confesso del femminicidio della quattordicenne Martina Carbonaro, tra ricostruzioni e tensione.

E’ iniziata in leggero ritardo l’udienza in tribunale a Napoli del processo sull’ omicidio volontario pluriaggravato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli: l’imputato, l’ex fidanzato e reo confesso Alessio Tucci, che figura nell’elenco dei testimoni che dovranno essere ascoltati, è arrivato con mezzora di ritardo a causa del traffico.

LE MISURE DI SICUREZZA IN AULA E LA PRESENZA DEI FAMILIARI

Imponente la presenza di carabinieri e polizia, disposta per evitare i contatti tra le due famiglie tra le quali in più occasioni ci sono stati scambi di accuse e anche minacce. I parenti di Martina sono presenti nell’aula 116 del tribunale mentre quelli di Tucci sono stati sistemati in una sala sovrastante. Tucci, con una tuta nera e lo sguardo rivolto verso il basso, è coperto da un paravento: davanti alla cella diversi poliziotti e agenti della polizia Penitenziaria. Enza Cossentino, la mamma di Martina, ha scelto di sedersi nelle immediate vicinanze per avere la possibilità di poterlo guardare negli occhi. Massiccia anche la presenza di telecamere e giornalisti. Finora sono stati ascoltati un cugino di Alessio Tucci e diversi suoi amici.

LA RICOSTRUZIONE DI ALESSIO TUCCI DEL FEMMINICIDIO I MESSAGGI MARTINA CARBONARO

“L”ho colpita dopo il messaggio in chat del suo amico” “Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c’era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l’ho colpita”. Descrive così la prima scena dell’orrore Alessio Tucci, il ventenne reo confesso del femminicidio della sua ex Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra in un casolare abbandonato di Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025. Il giovane, nell’aula 116 del Tribunale partenopeo, sta rispondendo alle domande del pm di Napoli Nord Alberto Della Valle impegnato a ricostruire quanto accaduto quel tragico giorno. Più volte, mentre l’imputato parlava, la mamma di Martina, Enza Cossentino, e il papà, Marcello Carbonaro, visibilmente scossi, hanno lasciato l’aula.

Tucci è coperto da un paravento e prima di rispondere affermativamente annuendo con la testa, il pubblico ministero ha dovuto ripetete più volte la domanda sulla dinamica dell’omicidio. Il ragazzo a cui si fa riferimento nella domande è l’amico con il quale Martina aveva intrapreso una relazione di amicizia on-line, circa un settimana prima della sua morte. L’imputato ne era venuto a conoscenza, come dimostra una conversazione WhatsApp, letta in aula dal magistrato inquirente: “Il karma esiste, devi morire per amore”, “io vado dove sta questo e te lo uccido”, seguiti da altri messaggi connotati da toni minacciosi in cui si fa riferimento anche a coltelli.

In precedenza il pm ha ricostruito, insieme con l’imputato, l’incontro tra i due e le tappe del percorso fatto insieme fino al casolare dove è avvenuto l’omicidio. Durante il tragitto Martina ha anche ricevuto diverse chiamate dalla mamma, “ma lei staccava la chiamata – ha detto Tucci – lo faceva spesso, anche con me”.

L’INTESTAZIONE DELL’AGGRESSIONE E LA TENSIONE A FINE UDIENZA

“C’era un mostro in me” “Mentre la colpivo Martina era immobile… se ricordo l’ultimo colpo inferto? Ho il buio. Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l’ho presa in braccio e l’ho portata nella stanza (dove verrà poi trovata, ndr) e l’ho colpita un’ultima volta… avevo un mostro in me”. Lo ha detto Alessio Tucci, rispondendo alle domande dell’avvocato di parte civile Emilio Malaspina, al processo che lo vede imputato per il femminicidio di Martina Carbonaro. Tucci, incalzato dal legale, ha ribadito di non sapere il perché di quell’ultimo colpo di pietra, inferto quando Martina era esanime, a terra.

“Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch’io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito”, ha detto ancora rispondendo all’avvocato Malaspina. “L’ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo”, ha detto ancora Tucci rispondendo alle domande del suo difensore Mario Mangazzo. “Ci siamo fidanzati nel maggio 2023, io avevo 16 anni e lei 12”, ha ricordato l’imputato sempre rispondendo alle domande del suo avvocato, che gli ha anche chiesto del loro rapporto e del rapporto che c’era tra le due famiglie. I genitori a Tucci: “hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu’ “Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare”, “bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu”.

LA PROSSIMA UDIENZA DEL FEMMINICIDIO DI MARTINA SARÀ IL 24 NOVEMBRE

Con queste parole, Marcello Carbonaro, il papà di Martina, ed Enza Cossentino, la mamma, si sono rivolti ad Alessio Tucci, reo confesso del femminicidio della figlia, quando è passato dal banco dei testimoni alla cella dove ora si trova coperto alla vista dei presenti da un paravento. L’imputato, dopo avere sostenuto gli interrogatori del pubblico ministero e degli avvocati, ha risposto anche alle domande del presidente della Corte di Assise. Nella prossima udienza del 24 novembre saranno ascoltati, tra gli altri, la criminologa Roberta Bruzzone e il papà della vittima.