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Una vera e propria stamperia clandestina nel centro di Napoli. Stampavano documenti falsi validi per l’espatrio. Notificate cinque misure cautelari

Una stamperia clandestina che realizzava documenti falsi, validi per l’espatrio, nel centro di Napoli e gestita da un nucleo familiare ritenuto vicino al clan Mazzarella. A scoprirla i Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria Napoli. Notificate a cinque persone altrettante misure cautelari. Finisce ai domiciliari il presunto capo dell’organizzazione. Gli altri indagati sono sottoposti al divieto di dimora a Napoli. Alla proprietaria dell’abitazione adibita a stamperia clandestina notificato un ordine di presentazione ai carabinieri. Indagine partita tra gennaio e dicembre del 2025, un mix di tecniche investigative tradizionali e tecnologiche. Così gli inquirenti hanno documentato l’esistenza del gruppo criminale nel quartiere Mercato-Pendino.

La stamperia, localizzata e smantellata a luglio del 2015, era dotata di materiale per la falsificazione documentale come computer, stampanti e programmi. I militari dell’Arma hanno controllato tutta l’area a ridosso di piazza Mercato e poi fatto irruzione nello stabile trovando 4 persone in flagranza di reato. Hanno tentato di liberarsi dei macchinari utilizzati gettandoli dalla finestra, ma i carabinieri sono riusciti a recuperare il materiale. Ricostruiti undici episodi, identificati quindici acquirenti poi denunciati a piede libero.