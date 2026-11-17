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Il diverbio nel locale e il seguito all’esterno. Poteva finire in tragedia l’episodio avvenuto ai baretti di Chiaia nell’aprile scorso. Due arresti per tentato omicidio

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta ai baretti di Chiaia a Napoli nell’aprile del 2026. Finiti in carcere due ragazzi di Melito di Napoli, entrambi ritenuti vicini agli ambienti del clan Amato-Pagano.

Eseguita dalla Polizia di Stato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. Ai due ragazzi contestati i reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco aggravati dalle modalità mafiose. Indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di polizia San Ferdinando.

I fatti risalgono allo scorso aprile e all’aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca di Chiaia, un’area della città particolarmente frequentata dai giovani per la movida serale. Un diverbio nato all’interno di un locale e poi proseguito all’esterno tra due gruppe di giovani: uno di Melito di Napoli e l’altro del centro storico. Fuori dal locale uno dei ragazzi del gruppo di Melito avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco ad altezza d’uomo. La vittima designata è riuscito a evitare i colpi nascondendosi dietro un’autovettura.