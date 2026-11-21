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Notificato il 41 bis a Michele Senese, detto ’O Pazz, detenuto a Catanzaro. È accusato di essere il mandante apicale dell’omicidio Diabolik

Disposto il 41 bis per Michele Senese, il boss detto ’O Pazz finora detenuto nel carcere di Catanzaro. Il provvedimento che applica il regime detentivo speciale gli è stato notificato nella serata di ieri, venerdì 20 novembre 2026.

Dopo la decisione del ministro, Senese ha nominato l’avvocato Dario Vannetiello, che potrà impugnare il decreto.

Michele Senese e l’accusa per l’omicidio Diabolik

Il nome di Senese compare in numerose inchieste della Direzione distrettuale antimafia di Roma e dei carabinieri del Nucleo investigativo. Tra queste, l’indagine sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti, a Roma.

In questo procedimento, gli investigatori accusano Senese di essere il «mandante apicale» del delitto. Un’ipotesi accusatoria distinta dalla condanna definitiva già pronunciata nei suoi confronti per un altro omicidio, quello di Giuseppe Carlino.

La condanna definitiva per l’omicidio Carlino

Nel 2017 Senese è stato condannato in via definitiva a 30 anni per l’omicidio di Giuseppe Carlino, avvenuto il 10 settembre 2001 a Torvaianica, sul litorale romano.

Il suo nome figura anche nella maxi inchiesta «Affari di Famiglia», per la quale nei mesi scorsi la Cassazione ha confermato l’aggravante mafiosa.

A delineare il ruolo attribuito al boss negli ambienti criminali è anche un’intercettazione agli atti dell’indagine. «È il capo di Roma! No il capo di Roma, il capo… il boss della camorra romana!!! Comanda tutto lui!!», affermava uno degli arrestati.

Il decreto sul carcere duro e la nomina del difensore

Il nuovo provvedimento dispone per Senese il passaggio al regime detentivo speciale del 41 bis.

Il legale appena nominato, Dario Vannetiello, potrà presentare impugnazione contro il decreto che ha disposto il carcere duro.

Chi è Michele Senese

Originario di Afragola, Michele Senese proviene dall’ambiente del clan Moccia e della Nuova Famiglia, la coalizione camorristica che negli anni Settanta e Ottanta si oppose alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Ma Michele Senese è una figura nota e che conta anche negli ambienti della mala a Roma, dove si trasferì negli anni Settanta, costruendo rapporti anche con esponenti della Banda della Magliana. Il gruppo dei Senese si è storicamente insediato soprattutto nel quadrante sud-est della Capitale, tra il Quadraro, la Tuscolana, Cinecittà e Tor Bella Monaca.