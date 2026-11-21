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Una violenta aggressione nel centro storico di Napoli da parte di un branco di ragazzi, presi 3 giovani tra cui un minorenne

NAPOLI – Un semplice sguardo o uno spintone fortuito tra la folla della movida, poi la spedizione punitiva del branco conclusa con una coltellata alla gamba. La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito questa mattina tre misure cautelari nei confronti di due maggiorenni e un minorenne, ritenuti parte del gruppo che nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso ha aggredito brutalmente tre ragazzini nei pressi dell’università L’Orientale, nel centro storico di Napoli.

Stamattina (21 novembre 2026), il personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli ha notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a tre giovanissimi, eseguendo due ordinanze di custodia cautelare personale – emesse rispettivamente dal GIP del Tribunale di Napoli e dal GIP presso il Tribunale per i minorenni – nei confronti di due maggiorenni e un minorenne. Gli investigatori li ritengono gli autori, insieme ad altri complici ancora da identificare, di una violenta aggressione ai danni di tre ragazzi minorenni avvenuta nel centro storico di Napoli, nei pressi dell’università Orientale, nella notte tra il 18 e il 19 luglio.

Le indagini hanno consentito di accertare la commissione di una vera e propria aggressione, immotivata e violenta, da parte di un branco di giovani napoletani (probabilmente dieci o più), che – scrive in una nota il procuratore aggiunto Francesco Soviero – per futili motivi hanno aggredito e colpito prima con calci, pugni e spintoni le giovani vittime e poi con una coltellata alla gamba uno dei ragazzi minorenni, causandogli lesioni gravissime.